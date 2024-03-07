В Госдуме прокомментировали оскорбление Пугачевой

Депутат Говырин: Пугачева желает вернуть на себя внимание

07 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева допускает резкие слова из-за невозможности выступления в РФ, заявил Алексей Говырин Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Депутат фракции «Единая Россия» Алексей Говырин заявил, что певица Алла Пугачева делает громкие заявления из-за невозможности выступать в России. Ранее артистка грубо ответила на критику от певца Стаса Михайлова, заявив, что не собирается возвращаться в РФ. «Я думаю, что такими заявлениями бросаются те уехавшие из России артисты, которые хотят чтобы их снова обсуждали, особенно если изначально их никто не выгонял», — передает слова Говырина РИА Новости. Он добавил, что в ближайшее время может быть принят законопроект о запрете выплат авторских гонораров иностранным агентам за свое творчество. Коллега Говырина по Госдуме, депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев, предлагает признать Пугачеву иностранным агентом, чтобы лишить ее возможности получать деньги из России. Алла Пугачева резко отреагировала на критику Стаса Михайлова о ее отъезде из России. Она заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию» и посоветовала Михайлову зарабатывать, пока может.

Депутат фракции «Единая Россия» Алексей Говырин заявил, что певица Алла Пугачева делает громкие заявления из-за невозможности выступать в России. Ранее артистка грубо ответила на критику от певца Стаса Михайлова, заявив, что не собирается возвращаться в РФ. «Я думаю, что такими заявлениями бросаются те уехавшие из России артисты, которые хотят чтобы их снова обсуждали, особенно если изначально их никто не выгонял», — передает слова Говырина РИА Новости. Он добавил, что в ближайшее время может быть принят законопроект о запрете выплат авторских гонораров иностранным агентам за свое творчество. Коллега Говырина по Госдуме, депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев, предлагает признать Пугачеву иностранным агентом, чтобы лишить ее возможности получать деньги из России. Алла Пугачева резко отреагировала на критику Стаса Михайлова о ее отъезде из России. Она заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию» и посоветовала Михайлову зарабатывать, пока может.