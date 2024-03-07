Армия и оружие Mash: украинские БПЛА долетели до Ленинградской области на минимальной высоте 07 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 + Украинские дроны были сбиты в небе над Ленинградской областью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область Два беспилотника ВСУ долетели до Ленинградской области, где были уничтожены истребителями ВС РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Долететь до Ленобласти получилось благодаря низкой высоте планирования. Их пытались сбить раньше, но этого не вышло из-за густого леса. «Под Питером лесополоса стала реже, благодаря чему поднятые из Ленобласти сегодня утром (между 5 и 6 часами) истребители успешно по ним отработали», — сообщают авторы telegram-канкала. Сообщается, что их запускали из Черниговской области, модель пока установить не удалось. Два беспилотника ВСУ долетели до Ленинградской области, где были уничтожены истребителями ВС РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Долететь до Ленобласти получилось благодаря низкой высоте планирования. Их пытались сбить раньше, но этого не вышло из-за густого леса. «Под Питером лесополоса стала реже, благодаря чему поднятые из Ленобласти сегодня утром (между 5 и 6 часами) истребители успешно по ним отработали», — сообщают авторы telegram-канкала. Сообщается, что их запускали из Черниговской области, модель пока установить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям