Mash: украинские БПЛА долетели до Ленинградской области на минимальной высоте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , поле, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Украинские дроны были сбиты в небе над Ленинградской областью Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Два беспилотника ВСУ долетели до Ленинградской области, где были уничтожены истребителями ВС РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Долететь до Ленобласти получилось благодаря низкой высоте планирования. Их пытались сбить раньше, но этого не вышло из-за густого леса.

«Под Питером лесополоса стала реже, благодаря чему поднятые из Ленобласти сегодня утром (между 5 и 6 часами) истребители успешно по ним отработали», — сообщают авторы telegram-канкала. Сообщается, что их запускали из Черниговской области, модель пока установить не удалось.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два беспилотника ВСУ долетели до Ленинградской области, где были уничтожены истребителями ВС РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Долететь до Ленобласти получилось благодаря низкой высоте планирования. Их пытались сбить раньше, но этого не вышло из-за густого леса. «Под Питером лесополоса стала реже, благодаря чему поднятые из Ленобласти сегодня утром (между 5 и 6 часами) истребители успешно по ним отработали», — сообщают авторы telegram-канкала. Сообщается, что их запускали из Черниговской области, модель пока установить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...