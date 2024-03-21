В Курганской области недостроенный коттедж в Петухово меняют на крупнорогатый скот, автомобиль и сельхозтехнику. Объект площадью 200 квадратов находится на участке 15 соток. Информация о продаже размещена на сайте с объявлениями.
«Продам или обменяю дом с доплатой в обе стороны. На авто, КРС, сельхозтехника. На обмен цена договорная. За наличные цена 300 тысяч рублей», — указано в описании на сайте Avito. При этом на сайте в разделе стоимости указано, что объект стоит три миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают квартиру по цене комбайна. Владелец недвижимости оценил свое имущество в 17,5 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.