Недостроенный коттедж в Курганской области меняют на коров. Фото

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В Курганской области недостроенный коттедж меняют на коров Фото:

В Курганской области недостроенный коттедж в Петухово меняют на крупнорогатый скот, автомобиль и сельхозтехнику. Объект площадью 200 квадратов находится на участке 15 соток. Информация о продаже размещена на сайте с объявлениями.

«Продам или обменяю дом с доплатой в обе стороны. На авто, КРС, сельхозтехника. На обмен цена договорная. За наличные цена 300 тысяч рублей», — указано в описании на сайте Avito. При этом на сайте в разделе стоимости указано, что объект стоит три миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают квартиру по цене комбайна. Владелец недвижимости оценил свое имущество в 17,5 млн рублей.

Фото:

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В Курганской области недостроенный коттедж в Петухово меняют на крупнорогатый скот, автомобиль и сельхозтехнику. Объект площадью 200 квадратов находится на участке 15 соток. Информация о продаже размещена на сайте с объявлениями. «Продам или обменяю дом с доплатой в обе стороны. На авто, КРС, сельхозтехника. На обмен цена договорная. За наличные цена 300 тысяч рублей», — указано в описании на сайте Avito. При этом на сайте в разделе стоимости указано, что объект стоит три миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают квартиру по цене комбайна. Владелец недвижимости оценил свое имущество в 17,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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