Шойгу: все самолеты для ВКС России будут выпускаться с тренажерами

Все самолеты для Воздушно-космических сил России будут комплектоваться тренажерами. Об этом рассказал Шойгу в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Краснодарское высшее военное авиационное училище.
«У нас решение — каждая партия самолетов, она идет в одном заказе с тренажерами», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что будущие самолеты Министерства обороны, такие как Ил-96 и Ту-214, будут поставляться вместе с соответствующими тренажерами.
Владимир Путин на встрече с курсантками авиационного училища поручил включить авиатренажеры в каждую поставку военных самолетов. Глава государства отметил, что по качеству тренажеров Россия «превзошла многих своих конкурентов».
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