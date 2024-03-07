Армия и оружие Шойгу: все самолеты для ВКС России будут выпускаться с тренажерами 07 марта 2024 в 17:16 Размер текста - 17 + Каждая партия самолетов будет идти в одном заказе с тренажерами, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Все самолеты для Воздушно-космических сил России будут комплектоваться тренажерами. Об этом рассказал Шойгу в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Краснодарское высшее военное авиационное училище. «У нас решение — каждая партия самолетов, она идет в одном заказе с тренажерами», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что будущие самолеты Министерства обороны, такие как Ил-96 и Ту-214, будут поставляться вместе с соответствующими тренажерами. Владимир Путин на встрече с курсантками авиационного училища поручил включить авиатренажеры в каждую поставку военных самолетов. Глава государства отметил, что по качеству тренажеров Россия «превзошла многих своих конкурентов». Все самолеты для Воздушно-космических сил России будут комплектоваться тренажерами. Об этом рассказал Шойгу в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Краснодарское высшее военное авиационное училище. «У нас решение — каждая партия самолетов, она идет в одном заказе с тренажерами», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что будущие самолеты Министерства обороны, такие как Ил-96 и Ту-214, будут поставляться вместе с соответствующими тренажерами. Владимир Путин на встрече с курсантками авиационного училища поручил включить авиатренажеры в каждую поставку военных самолетов. Глава государства отметил, что по качеству тренажеров Россия «превзошла многих своих конкурентов». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям