Шойгу: все самолеты для ВКС России будут выпускаться с тренажерами

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, топ,  stock
Каждая партия самолетов будет идти в одном заказе с тренажерами, заявил Сергей Шойгу Фото:

Все самолеты для Воздушно-космических сил России будут комплектоваться тренажерами. Об этом рассказал Шойгу в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Краснодарское высшее военное авиационное училище.

«У нас решение — каждая партия самолетов, она идет в одном заказе с тренажерами», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что будущие самолеты Министерства обороны, такие как Ил-96 и Ту-214, будут поставляться вместе с соответствующими тренажерами.

Владимир Путин на встрече с курсантками авиационного училища поручил включить авиатренажеры в каждую поставку военных самолетов. Глава государства отметил, что по качеству тренажеров Россия «превзошла многих своих конкурентов».

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Все самолеты для Воздушно-космических сил России будут комплектоваться тренажерами. Об этом рассказал Шойгу в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Краснодарское высшее военное авиационное училище. «У нас решение — каждая партия самолетов, она идет в одном заказе с тренажерами», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что будущие самолеты Министерства обороны, такие как Ил-96 и Ту-214, будут поставляться вместе с соответствующими тренажерами. Владимир Путин на встрече с курсантками авиационного училища поручил включить авиатренажеры в каждую поставку военных самолетов. Глава государства отметил, что по качеству тренажеров Россия «превзошла многих своих конкурентов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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