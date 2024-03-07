Тимофей Радя ответил, почему накрыли его работу в Екатеринбурге

Радя не знает, кто закрыл «Кто мы, откуда, куда мы идем?» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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«Кто мы, откуда, куда мы идём?». Екатеринбург, кто мы откуда куда мы идем
Надпись закрыли днем 7 марта Фото:

Уличный художник Тимофей Радя заявил, что ему неизвестно, кто и почему закрыл полотном его работу «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Она располагается на крыше бывшего Приборостроительного завода в Екатеринбурге.

«Никаких ответов нет», — кратко прокомментировал Радя в своем telegram-канале. Также он приложил видео и фото с закрытым арт-объектом.

Днем 7 марта некто накрыл арт-объект «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Надпись горожане теряли и летом 2023 года, но позже выяснилось, что под определенным ракурсом и в солнечную погоду ее становится плохо видно. Работа появилась в 2017 году и с тех пор является одной из визитных карточек Екатеринбурга.

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Уличный художник Тимофей Радя заявил, что ему неизвестно, кто и почему закрыл полотном его работу «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Она располагается на крыше бывшего Приборостроительного завода в Екатеринбурге. «Никаких ответов нет», — кратко прокомментировал Радя в своем telegram-канале. Также он приложил видео и фото с закрытым арт-объектом. Днем 7 марта некто накрыл арт-объект «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Надпись горожане теряли и летом 2023 года, но позже выяснилось, что под определенным ракурсом и в солнечную погоду ее становится плохо видно. Работа появилась в 2017 году и с тех пор является одной из визитных карточек Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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