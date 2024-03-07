Тимофей Радя ответил, почему накрыли его работу в Екатеринбурге

Радя не знает, кто закрыл «Кто мы, откуда, куда мы идем?» в Екатеринбурге

07 марта 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Надпись закрыли днем 7 марта Фото: Илья Московец © URA.RU Уличный художник Тимофей Радя заявил, что ему неизвестно, кто и почему закрыл полотном его работу «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Она располагается на крыше бывшего Приборостроительного завода в Екатеринбурге. «Никаких ответов нет», — кратко прокомментировал Радя в своем telegram-канале. Также он приложил видео и фото с закрытым арт-объектом. Днем 7 марта некто накрыл арт-объект «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Надпись горожане теряли и летом 2023 года, но позже выяснилось, что под определенным ракурсом и в солнечную погоду ее становится плохо видно. Работа появилась в 2017 году и с тех пор является одной из визитных карточек Екатеринбурга.

Уличный художник Тимофей Радя заявил, что ему неизвестно, кто и почему закрыл полотном его работу «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Она располагается на крыше бывшего Приборостроительного завода в Екатеринбурге. «Никаких ответов нет», — кратко прокомментировал Радя в своем telegram-канале. Также он приложил видео и фото с закрытым арт-объектом. Днем 7 марта некто накрыл арт-объект «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Надпись горожане теряли и летом 2023 года, но позже выяснилось, что под определенным ракурсом и в солнечную погоду ее становится плохо видно. Работа появилась в 2017 году и с тех пор является одной из визитных карточек Екатеринбурга.