В екатеринбургских аптеках закончилась вакцина от кори

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При этом дефицита вакцин в больницах нет Фото:

В нескольких аптеках Екатеринбурга закончилась вакцина от кори. В поликлиниках такого дефицита не испытывают. Без прививки от кори учеников не будут пускать на занятия, рассказала читательница.

«Уведомления о том, что школьников не будут пускать на занятия без прививки от кори стали рассылать родителям учеников одного из лицея в Екатеринбурге», — передает 66.ru слова читателя. Вакцин от болезни не оказалось в аптечных сетях «Радуга» и «Живика».

В пресс-службе минздрава Свердловской области URA.RU сообщили, что в текущем году планируется вакцинировать 55 тысяч человек. За два месяца в регионе уже привились 12 500 уральцев. Вакцины от кори выдаются в больницы согласно заявкам, добавили в минздраве.

На прошлой неделе стало известно, что в Екатеринбурге появилось 16 очагов кори. Один из них — в Академическом районе города.

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В нескольких аптеках Екатеринбурга закончилась вакцина от кори. В поликлиниках такого дефицита не испытывают. Без прививки от кори учеников не будут пускать на занятия, рассказала читательница. «Уведомления о том, что школьников не будут пускать на занятия без прививки от кори стали рассылать родителям учеников одного из лицея в Екатеринбурге», — передает 66.ru слова читателя. Вакцин от болезни не оказалось в аптечных сетях «Радуга» и «Живика». В пресс-службе минздрава Свердловской области URA.RU сообщили, что в текущем году планируется вакцинировать 55 тысяч человек. За два месяца в регионе уже привились 12 500 уральцев. Вакцины от кори выдаются в больницы согласно заявкам, добавили в минздраве. На прошлой неделе стало известно, что в Екатеринбурге появилось 16 очагов кори. Один из них — в Академическом районе города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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