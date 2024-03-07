В екатеринбургских аптеках закончилась вакцина от кори

07 марта 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

При этом дефицита вакцин в больницах нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В нескольких аптеках Екатеринбурга закончилась вакцина от кори. В поликлиниках такого дефицита не испытывают. Без прививки от кори учеников не будут пускать на занятия, рассказала читательница. «Уведомления о том, что школьников не будут пускать на занятия без прививки от кори стали рассылать родителям учеников одного из лицея в Екатеринбурге», — передает 66.ru слова читателя. Вакцин от болезни не оказалось в аптечных сетях «Радуга» и «Живика». В пресс-службе минздрава Свердловской области URA.RU сообщили, что в текущем году планируется вакцинировать 55 тысяч человек. За два месяца в регионе уже привились 12 500 уральцев. Вакцины от кори выдаются в больницы согласно заявкам, добавили в минздраве. На прошлой неделе стало известно, что в Екатеринбурге появилось 16 очагов кори. Один из них — в Академическом районе города.

В нескольких аптеках Екатеринбурга закончилась вакцина от кори. В поликлиниках такого дефицита не испытывают. Без прививки от кори учеников не будут пускать на занятия, рассказала читательница. «Уведомления о том, что школьников не будут пускать на занятия без прививки от кори стали рассылать родителям учеников одного из лицея в Екатеринбурге», — передает 66.ru слова читателя. Вакцин от болезни не оказалось в аптечных сетях «Радуга» и «Живика». В пресс-службе минздрава Свердловской области URA.RU сообщили, что в текущем году планируется вакцинировать 55 тысяч человек. За два месяца в регионе уже привились 12 500 уральцев. Вакцины от кори выдаются в больницы согласно заявкам, добавили в минздраве. На прошлой неделе стало известно, что в Екатеринбурге появилось 16 очагов кори. Один из них — в Академическом районе города.