В екатеринбургских аптеках закончилась вакцина от кори

В нескольких аптеках Екатеринбурга закончилась вакцина от кори. В поликлиниках такого дефицита не испытывают. Без прививки от кори учеников не будут пускать на занятия, рассказала читательница.
«Уведомления о том, что школьников не будут пускать на занятия без прививки от кори стали рассылать родителям учеников одного из лицея в Екатеринбурге», — передает 66.ru слова читателя. Вакцин от болезни не оказалось в аптечных сетях «Радуга» и «Живика».
В пресс-службе минздрава Свердловской области URA.RU сообщили, что в текущем году планируется вакцинировать 55 тысяч человек. За два месяца в регионе уже привились 12 500 уральцев. Вакцины от кори выдаются в больницы согласно заявкам, добавили в минздраве.
На прошлой неделе стало известно, что в Екатеринбурге появилось 16 очагов кори. Один из них — в Академическом районе города.
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