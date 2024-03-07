Медведев выразил сожаление, что Зеленского не ликвидировали в Одессе

07 марта 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Если бы кто-то хотел ликвидировать Владимира Зеленского, то успешно справился бы с этим, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил сожаление, что президент Украины Владимир Зеленский выжил после якобы обстрела со стороны российской армии. При этом Медведев отметил очевидность того факта, что никакого обстрела не было. «Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что на самом деле никакого удара по кортежу украинского лидера не было. Продолжение Владимиром Зеленским своей деятельности на посту президента является досадным фактом, заключил Медведев. Ранее сообщалось, что в Одессе произошел взрыв в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В результате происшествия политики не пострадали.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил сожаление, что президент Украины Владимир Зеленский выжил после якобы обстрела со стороны российской армии. При этом Медведев отметил очевидность того факта, что никакого обстрела не было. «Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что на самом деле никакого удара по кортежу украинского лидера не было. Продолжение Владимиром Зеленским своей деятельности на посту президента является досадным фактом, заключил Медведев. Ранее сообщалось, что в Одессе произошел взрыв в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В результате происшествия политики не пострадали.