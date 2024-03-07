После публикации URA.RU в курганский онкодиспансер поступили реагенты

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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, операционная, медицинское оборудование, здоровье, медицина, онкодиспансер, хирургический корпус
В Курганский онкодиспансер поступила небольшая партия реагентов для исследований Фото:

В Курганский онкодиспансер поступила небольшая партия реагентов для проведения гистологических исследований. Об этом URA.RU сообщила родственница пациента онкодиспансера. Ранее пациенты пожаловались, что не могут получить результаты обследования из-за отсутствия реагентов и неизвестно, когда они поступят.

«Реактивы поступили, небольшая партия, но все-таки на пару недель хватит. Сотрудники онкодиспансера будут ждать крупную партию. Надеемся, что наладят систему поставок и больше сроки исследований задерживаться не будут», — сообщила собеседница агентства. От этого анализа зависит дальнейшая тактика лечения пациентов. URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее в депздраве пояснили, что проблемы с реагентами в онкодиспансере возникли в связи со сложностями в ходе проведения аукционов. На часть недостающих реагентов онкодиспансер заключил прямые договоры. В настоящее время на все необходимые реагенты для проведения гистологических исследований аукционы отыграны, подчеркнули в ведомстве.

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В Курганский онкодиспансер поступила небольшая партия реагентов для проведения гистологических исследований. Об этом URA.RU сообщила родственница пациента онкодиспансера. Ранее пациенты пожаловались, что не могут получить результаты обследования из-за отсутствия реагентов и неизвестно, когда они поступят. «Реактивы поступили, небольшая партия, но все-таки на пару недель хватит. Сотрудники онкодиспансера будут ждать крупную партию. Надеемся, что наладят систему поставок и больше сроки исследований задерживаться не будут», — сообщила собеседница агентства. От этого анализа зависит дальнейшая тактика лечения пациентов. URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее в депздраве пояснили, что проблемы с реагентами в онкодиспансере возникли в связи со сложностями в ходе проведения аукционов. На часть недостающих реагентов онкодиспансер заключил прямые договоры. В настоящее время на все необходимые реагенты для проведения гистологических исследований аукционы отыграны, подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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