После публикации URA.RU в курганский онкодиспансер поступили реагенты

В Курганский онкодиспансер поступила небольшая партия реагентов для исследований Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганский онкодиспансер поступила небольшая партия реагентов для проведения гистологических исследований. Об этом URA.RU сообщила родственница пациента онкодиспансера. Ранее пациенты пожаловались, что не могут получить результаты обследования из-за отсутствия реагентов и неизвестно, когда они поступят.

«Реактивы поступили, небольшая партия, но все-таки на пару недель хватит. Сотрудники онкодиспансера будут ждать крупную партию. Надеемся, что наладят систему поставок и больше сроки исследований задерживаться не будут», — сообщила собеседница агентства. От этого анализа зависит дальнейшая тактика лечения пациентов. URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее в депздраве пояснили, что проблемы с реагентами в онкодиспансере возникли в связи со сложностями в ходе проведения аукционов. На часть недостающих реагентов онкодиспансер заключил прямые договоры. В настоящее время на все необходимые реагенты для проведения гистологических исследований аукционы отыграны, подчеркнули в ведомстве.