Участники «гаражной войны» в Екатеринбурге обратились к Бастрыкину

11 марта 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы просят Александра Бастрыкина разобраться с судами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Члены екатеринбургского гаражно-строительного кооператива №272 отправили обращение начальнику Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Поводом стало то, что суды разрешили зарегистрировать боксы без документов. Обращение имеется в распоряжении URA.RU. «Уважаемый, Александр Иванович [Бастрыкин], обращаемся к вам как к гаранту неоспоримых конституционных прав граждан РФ. <…> Начиная с 2019 года мы сталкиваемся с судебным произволом и халатностью судей. Чкаловский районный суд Екатеринбурга в период с 2020 года по 2022 год вынес ряд беззаконных решений о признании права собственности на гаражные боксы некоторых лиц. <…> Просим рассмотреть наше обращение и оказать содействие», — следует из документа. Статья по теме На окраине Екатеринбурга развернулась «гаражная война» Споры на территории ГСК идут как минимум с 2019 года. Там находится более 600 гаражных боксов, 31 из них были возведены без необходимых документов — строения стали продавать по расписке, говорил URA.RU Бедрин. Бывший председатель ГСК Александр Коровкин купил один из этих гаражей и обратился в суд, чтобы признать законным право на регистрацию бокса. Бедрин выступает против этого. Он считает, что Коровкин банкротит ГСК, втягивая в судебные разбирательства (сам он это опровергает). В суде Коровкин предъявил копию протокола собрания членов ГСК от 1998 года, чтобы доказать правоту. Суд, опираясь на этот документ, постановил, что бокс имеет право быть зарегистрированным. По мнению Бедрина, такого собрания не было, а подписи тогдашнего председателя и его секретаря являются подделкой. Сам Коровкин отмечал, что во время разбирательств проводились экспертизы — протокол был признан подлинником в трех инстанциях. Историю противостояния председателей кооператива URA.RU описало в отдельном материале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Члены екатеринбургского гаражно-строительного кооператива №272 отправили обращение начальнику Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Поводом стало то, что суды разрешили зарегистрировать боксы без документов. Обращение имеется в распоряжении URA.RU. «Уважаемый, Александр Иванович [Бастрыкин], обращаемся к вам как к гаранту неоспоримых конституционных прав граждан РФ. <…> Начиная с 2019 года мы сталкиваемся с судебным произволом и халатностью судей. Чкаловский районный суд Екатеринбурга в период с 2020 года по 2022 год вынес ряд беззаконных решений о признании права собственности на гаражные боксы некоторых лиц. <…> Просим рассмотреть наше обращение и оказать содействие», — следует из документа. Споры на территории ГСК идут как минимум с 2019 года. Там находится более 600 гаражных боксов, 31 из них были возведены без необходимых документов — строения стали продавать по расписке, говорил URA.RU Бедрин. Бывший председатель ГСК Александр Коровкин купил один из этих гаражей и обратился в суд, чтобы признать законным право на регистрацию бокса. Бедрин выступает против этого. Он считает, что Коровкин банкротит ГСК, втягивая в судебные разбирательства (сам он это опровергает). В суде Коровкин предъявил копию протокола собрания членов ГСК от 1998 года, чтобы доказать правоту. Суд, опираясь на этот документ, постановил, что бокс имеет право быть зарегистрированным. По мнению Бедрина, такого собрания не было, а подписи тогдашнего председателя и его секретаря являются подделкой. Сам Коровкин отмечал, что во время разбирательств проводились экспертизы — протокол был признан подлинником в трех инстанциях. Историю противостояния председателей кооператива URA.RU описало в отдельном материале.