На окраине Екатеринбурга развернулась «гаражная война»

Действующий глава обвинил прежнего в банкротстве большого кооператива, дошло до судов и СК

11 марта 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

Почти 700 собственников гаражных боксов в Чкаловском районе Екатеринбурга не могут жить спокойно Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на территории крупного гаражного кооператива (ГСК) №272 разгорелся мощный скандал. Один из бывших председателей Александр Коровкин купил гараж без правоустанавливающих документов на строительство. Начались суды, по результатам которых он смог зарегистрировать бокс, стоящий на земле 639 собственников. Об этом URA.RU рассказал действующий председатель ГСК Андрей Бедрин. Предыстория Кооператив в Чкаловском районе появился в 1984 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кооператив №272 в Чкаловском районе появился в 1984 году. Тогда на Мраморской, 1 построили 623 бокса. Через семь лет число гаражей увеличилось до 639. На все боксы имелись разрешительные документы. В 1992—1995 годах при участии тогдашнего председателя ГСК Бориса Шмелева и его заместителя Геннадия Фомина возвели еще 31 бокс, но уже без документов на них. После этого Шмелев ушел с поста председателя, оставив должность Фомину. «И тогда эти незаконно построенные боксы стали продавать просто по расписке», — утверждает Бедрин. В 2011 году председателем стал Коровкин, сменивший Фомина. В 2012-м Коровкин добровольно покинул руководящий пост. Суды за гаражи В 2016 году он купил гараж без документов (один из тех 31) с антенной сотовой связи. За него кооператив получал 23 тысячи рублей в месяц от Ростелекома по арендному соглашению. Через три года, как уверяет Бедрин, Коровкин пошел в суд, где потребовал с ответчика — ГСК №272 — 860 тысяч рублей за незаконное обогащение. Дело дошло до кассации, но суд Коровкин проиграл. «Инициатором был Бедрин. Он первым вышел в суд с исковым требованием ко мне. Он предъявил, что я должен платить мнимую аренду в размере 90 тысяч рублей в месяц. Но я ничего не подписывал, с чего это я должен был платить? На крыше моего гаража стояла вышка, а они получали за нее деньги, которые неизвестно куда шли. Вот и я тоже вышел в суд — защищать свои интересы», — пояснил Коровкин. По его словам, суд им обоим отказал в удовлетворении исков. К слову, антенны на гараже уже нет, уверяет бывший председатель. Протокол, который Коровкин предъявил суду Фото: предоставлено Алексеем Бедриным Через три года Коровкин вновь обратился в суд: потребовал признать законным его постройку. Иск он подал к ГСК, хотя по договору от 2010 года вся земля принадлежит только собственникам гаражей и поделена на 639 долей. У ГСК как у юрлица земли нет. Поэтому он должен был подать иск ко всем собственникам участков (639 человек), считает Бедрин. Во время судебных разбирательств Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял сторону Коровкина. «Коровкин пошел в суд, предъявил копию протокола членов собрания ГСК-272 от 20 июня 1998 года. Суд, опираясь на этот документ, постановил, что бокс имеет право быть зарегистрированным. Но, по мнению членов кооператива, протокол не может быть достоверным. Никто из членов ГСК даже не видел его и не знал про это собрание. В суды мы приносили доказательства, что такого собрания не было. А некоторые люди, что указаны в протоколе, тогда еще не являлись членами ГСК — они появились позже. Но вот уже четвертый год суды встают на сторону Коровкина», — негодует Бедрин. Он не понимает, почему ГСК вообще является ответчиком в суде. После этого, по словам Бедрина, еще девять человек купили боксы без документов и подали в суд на ГСК — чтобы признать постройки законными. «ГСК выполняет функции исключительно управляющей компании, уполномоченной на содержание благосостояния гаражных боксов, принадлежащих членам кооператива, а председатель не может регистрировать гаражи. Этим занимается управление федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии по Свердловской области», — пояснил председатель. Коровкин признался, что тоже никогда не видел оригинал протокола. Ему он достался от предшественника, у которого он купил бокс. «Проводилась экспертиза, в судах было доказано, что копия — не подделка, подпись Сергеевой — тоже. Ну, а подпись Фомина уже никак не сравнить, он умер. В общем, факт подлинности был доказан в трех инстанциях», — пояснил Коровкин. Споры вокруг 31 гаража идут до сих пор (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU 31 гаражный бокс построили на госземле, которая на тот момент была в аренде у администрации Екатеринбурга. Когда землю выкупали, БТИ замерило все строения. На карте после замеров было указано, что 639 боксов имеют разрешительные документы, а 31 — нет. Они нигде не были зарегистрированы до сих пор, отметил Бедрин. У Коровкина другая позиция. По его словам, ГСК является надлежащим ответчиком в суде. «Боксы остались незарегистрированными из-за тогдашнего председателя. Он обязан был решить этот вопрос. А сейчас [управление] ГСК просто должно было согласиться с требованиями и помочь людям с оформлением этих боксов. А тут все наоборот: ГСК яростно сражается с этими законными требованиями и несет потери, ведь суды выступают в пользу истцов. И таких процессов — десятки. Я был первым, кто смог через суд зарегистрировать гараж. После этого по моему примеру пошли остальные», — сказал Коровкин. Он вспоминает, что 31 бокс в свое время не зарегистрировали, потому что были построены в последнюю очередь. Когда строения начали сдавать в эксплуатацию, начался выкуп земельного участка для ГСК. «Тогда Фомин попросил людей повременить с оформлением этих боксов. Он пообещал, что это произойдет после того, как будет выкуплена земля у мэрии. Этот процесс тоже шел долго, через суды. В итоге все так и осталось. Когда председателем стал Бедрин, ему, видимо, невыгодно было нас дооформить. А потом я заметил, что он хочет прибрать к рукам наши гаражи. Он подходил к людям и тряс с них деньги, а иначе грозился отобрать боксы. Один из таких фактов зафиксирован на видео, оно есть в моем распоряжении», — заявил бывший председатель кооператива. «Многих членов ГСК удивляют решения судов, которые признают боксы законными по протоколу от 1998 года. Группа из десяти человек причиняет вред другим собственникам не только тем, что пользуется землей без их согласия, но и с помощью судебных решений обязывают их оплачивать многочисленные судебные издержки. А сейчас эти люди хотят от каждого собственника получить землю», — считает Бедрин. По его словам, собственники платят налоги государству. Законные боксы зарегистрированы в БТИ, Росреестре и в налоговой службе, согласно решению Арбитражного суда. А эти 11 гаражей (и еще 20, которые в 90-х возвели Шмелев и Фомин) нигде не зарегистрированы. Получается, что владельцы этих боксов пользуются помещениями, но налоги за них платят остальные собственники кооператива. Судебные разбирательства тянутся с 2019 года (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Коровкин втягивает ГСК в судебные разбирательства и зарабатывает на этом, убежден Бедрин. 17 января он выиграл суд по делу о публикации персональных данных. «Он попросил всех членов кооператива скинуться ему на ремонт крыши. Мы разместили его письмо на официальном сайте ГСК, а он пошел в суд. Якобы мы нарушили закон о персональных данных, разместив его ФИО, электронную почту и номер телефона в открытом доступе. В итоге ГСК оштрафовали на 60 тысяч рублей, хотя мы убрали все личные данные Коровкина. Он всеми силами и правами разоряет членов ГСК, ведь судебные расходы ложатся на нас», — уточнил Бедрин. Сейчас счет ГСК арестован. Сам Коровкин отрицает, что занимается банкротством кооператива. «Идет непонятная борьба. Мое мнение, что банкротством наоборот занимается Бедрин. Для нас загадка, почему он идет наперекор. На борьбу с нами он тратит деньги ГСК, но и мы несем судебные издержки. Потом их мы предъявляем кооперативу, вот и все», — пояснил Коровкин. По суду, который был в январе, он заявил, что «просто отстаивал свои права, а деньги со штрафа пойдут не ему в карман, а государству». Обращение к силовикам В октябре 2023 года Бедрин обратился с заявлением в управление Следственного комитета по Свердловской области. Ведомство выявило нарушения. В действиях Коровкина и других девяти лиц усмотрели признаки мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). В январе Бедрин узнал, что материал проверки передан в 13-й отдел полиции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Коровкин отметил, что в СК его не вызывали. «Я сам им позвонил, уточнил. В полицию пока меня тоже не вызывали. Но мне сказали, что ничего явного в моих действиях не видят. Будут проверять слова Бедрина. А я думаю над тем, чтобы подавать на него в суд за клевету», — добавил он. По его словам, к Бедрину как к председателю ГСК накопилось много вопросов. Сейчас решается вопрос о смене главы кооператива. Постановление Следственного комитета Фото: предоставлено Андреем Бедриным Согласно ему, в действиях Коровкина следователи нашли признаки преступления Фото: предоставлено Андреем Бедриным Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге на территории крупного гаражного кооператива (ГСК) №272 разгорелся мощный скандал. Один из бывших председателей Александр Коровкин купил гараж без правоустанавливающих документов на строительство. Начались суды, по результатам которых он смог зарегистрировать бокс, стоящий на земле 639 собственников. Об этом URA.RU рассказал действующий председатель ГСК Андрей Бедрин. Кооператив №272 в Чкаловском районе появился в 1984 году. Тогда на Мраморской, 1 построили 623 бокса. Через семь лет число гаражей увеличилось до 639. На все боксы имелись разрешительные документы. В 1992—1995 годах при участии тогдашнего председателя ГСК Бориса Шмелева и его заместителя Геннадия Фомина возвели еще 31 бокс, но уже без документов на них. После этого Шмелев ушел с поста председателя, оставив должность Фомину. «И тогда эти незаконно построенные боксы стали продавать просто по расписке», — утверждает Бедрин. В 2011 году председателем стал Коровкин, сменивший Фомина. В 2012-м Коровкин добровольно покинул руководящий пост. В 2016 году он купил гараж без документов (один из тех 31) с антенной сотовой связи. За него кооператив получал 23 тысячи рублей в месяц от Ростелекома по арендному соглашению. Через три года, как уверяет Бедрин, Коровкин пошел в суд, где потребовал с ответчика — ГСК №272 — 860 тысяч рублей за незаконное обогащение. Дело дошло до кассации, но суд Коровкин проиграл. «Инициатором был Бедрин. Он первым вышел в суд с исковым требованием ко мне. Он предъявил, что я должен платить мнимую аренду в размере 90 тысяч рублей в месяц. Но я ничего не подписывал, с чего это я должен был платить? На крыше моего гаража стояла вышка, а они получали за нее деньги, которые неизвестно куда шли. Вот и я тоже вышел в суд — защищать свои интересы», — пояснил Коровкин. По его словам, суд им обоим отказал в удовлетворении исков. К слову, антенны на гараже уже нет, уверяет бывший председатель. Через три года Коровкин вновь обратился в суд: потребовал признать законным его постройку. Иск он подал к ГСК, хотя по договору от 2010 года вся земля принадлежит только собственникам гаражей и поделена на 639 долей. У ГСК как у юрлица земли нет. Поэтому он должен был подать иск ко всем собственникам участков (639 человек), считает Бедрин. Во время судебных разбирательств Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял сторону Коровкина. «Коровкин пошел в суд, предъявил копию протокола членов собрания ГСК-272 от 20 июня 1998 года. Суд, опираясь на этот документ, постановил, что бокс имеет право быть зарегистрированным. Но, по мнению членов кооператива, протокол не может быть достоверным. Никто из членов ГСК даже не видел его и не знал про это собрание. В суды мы приносили доказательства, что такого собрания не было. А некоторые люди, что указаны в протоколе, тогда еще не являлись членами ГСК — они появились позже. Но вот уже четвертый год суды встают на сторону Коровкина», — негодует Бедрин. Он не понимает, почему ГСК вообще является ответчиком в суде. После этого, по словам Бедрина, еще девять человек купили боксы без документов и подали в суд на ГСК — чтобы признать постройки законными. «ГСК выполняет функции исключительно управляющей компании, уполномоченной на содержание благосостояния гаражных боксов, принадлежащих членам кооператива, а председатель не может регистрировать гаражи. Этим занимается управление федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии по Свердловской области», — пояснил председатель. Коровкин признался, что тоже никогда не видел оригинал протокола. Ему он достался от предшественника, у которого он купил бокс. «Проводилась экспертиза, в судах было доказано, что копия — не подделка, подпись Сергеевой — тоже. Ну, а подпись Фомина уже никак не сравнить, он умер. В общем, факт подлинности был доказан в трех инстанциях», — пояснил Коровкин. 31 гаражный бокс построили на госземле, которая на тот момент была в аренде у администрации Екатеринбурга. Когда землю выкупали, БТИ замерило все строения. На карте после замеров было указано, что 639 боксов имеют разрешительные документы, а 31 — нет. Они нигде не были зарегистрированы до сих пор, отметил Бедрин. У Коровкина другая позиция. По его словам, ГСК является надлежащим ответчиком в суде. «Боксы остались незарегистрированными из-за тогдашнего председателя. Он обязан был решить этот вопрос. А сейчас [управление] ГСК просто должно было согласиться с требованиями и помочь людям с оформлением этих боксов. А тут все наоборот: ГСК яростно сражается с этими законными требованиями и несет потери, ведь суды выступают в пользу истцов. И таких процессов — десятки. Я был первым, кто смог через суд зарегистрировать гараж. После этого по моему примеру пошли остальные», — сказал Коровкин. Он вспоминает, что 31 бокс в свое время не зарегистрировали, потому что были построены в последнюю очередь. Когда строения начали сдавать в эксплуатацию, начался выкуп земельного участка для ГСК. «Тогда Фомин попросил людей повременить с оформлением этих боксов. Он пообещал, что это произойдет после того, как будет выкуплена земля у мэрии. Этот процесс тоже шел долго, через суды. В итоге все так и осталось. Когда председателем стал Бедрин, ему, видимо, невыгодно было нас дооформить. А потом я заметил, что он хочет прибрать к рукам наши гаражи. Он подходил к людям и тряс с них деньги, а иначе грозился отобрать боксы. Один из таких фактов зафиксирован на видео, оно есть в моем распоряжении», — заявил бывший председатель кооператива. «Многих членов ГСК удивляют решения судов, которые признают боксы законными по протоколу от 1998 года. Группа из десяти человек причиняет вред другим собственникам не только тем, что пользуется землей без их согласия, но и с помощью судебных решений обязывают их оплачивать многочисленные судебные издержки. А сейчас эти люди хотят от каждого собственника получить землю», — считает Бедрин. По его словам, собственники платят налоги государству. Законные боксы зарегистрированы в БТИ, Росреестре и в налоговой службе, согласно решению Арбитражного суда. А эти 11 гаражей (и еще 20, которые в 90-х возвели Шмелев и Фомин) нигде не зарегистрированы. Получается, что владельцы этих боксов пользуются помещениями, но налоги за них платят остальные собственники кооператива. Коровкин втягивает ГСК в судебные разбирательства и зарабатывает на этом, убежден Бедрин. 17 января он выиграл суд по делу о публикации персональных данных. «Он попросил всех членов кооператива скинуться ему на ремонт крыши. Мы разместили его письмо на официальном сайте ГСК, а он пошел в суд. Якобы мы нарушили закон о персональных данных, разместив его ФИО, электронную почту и номер телефона в открытом доступе. В итоге ГСК оштрафовали на 60 тысяч рублей, хотя мы убрали все личные данные Коровкина. Он всеми силами и правами разоряет членов ГСК, ведь судебные расходы ложатся на нас», — уточнил Бедрин. Сейчас счет ГСК арестован. Сам Коровкин отрицает, что занимается банкротством кооператива. «Идет непонятная борьба. Мое мнение, что банкротством наоборот занимается Бедрин. Для нас загадка, почему он идет наперекор. На борьбу с нами он тратит деньги ГСК, но и мы несем судебные издержки. Потом их мы предъявляем кооперативу, вот и все», — пояснил Коровкин. По суду, который был в январе, он заявил, что «просто отстаивал свои права, а деньги со штрафа пойдут не ему в карман, а государству». В октябре 2023 года Бедрин обратился с заявлением в управление Следственного комитета по Свердловской области. Ведомство выявило нарушения. В действиях Коровкина и других девяти лиц усмотрели признаки мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). В январе Бедрин узнал, что материал проверки передан в 13-й отдел полиции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Коровкин отметил, что в СК его не вызывали. «Я сам им позвонил, уточнил. В полицию пока меня тоже не вызывали. Но мне сказали, что ничего явного в моих действиях не видят. Будут проверять слова Бедрина. А я думаю над тем, чтобы подавать на него в суд за клевету», — добавил он. По его словам, к Бедрину как к председателю ГСК накопилось много вопросов. Сейчас решается вопрос о смене главы кооператива.