07 марта 2024

Все иски мэрии Челябинска по штрафам за снег оставлены без движения

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на объезде на предмет благоустройства, уборки снега и чистке тротуаров города. Челябинск, снегоуборочная техника, трактор, котова наталья
Глава Челябинска Котова лично контролировала качество уборки снега Фото:

Все иски комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска по штрафам дорожникам за неубранный снег к трем подрядчикам на сумму 246,7 млн рублей оставлены судом без движения. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда региона.

«Истцом нарушены требования, предусмотренные процессуальным кодексом. Исковое заявление оставить без движения», — говорится в документах суда по семи искам мэрии к трем дорожным фирмам — «Ойкумена», «Союз автодор» и «ЭлектроСтрой».

В решениях указано, что истец не представил доказательств, что подрядчики нарушили условия контрактов. Кроме того, ответчики не были уведомлены о судебных претензиях. Первым без движения был оставлен иск к «Ойкумене», на сумму в 60 млн рублей. На запрос URA.RU компании ответчики от комментариев отказались.

В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что выявленные Комитетом замечания были устранены не в полном объеме. А с вышеуказанными подрядными организациями ведется претензионная работа, в соответствии с условиями муниципальных контрактов, в том числе, взыскание штрафных санкций в суде.

Комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска в конце февраля выставил счета подрядчикам за неубранный снег на сотни миллионов рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, ответчиками выступают компании «Ойкумена» из Москвы, «Союз автодор» из Иваново и челябинский «ЭлектроСтрой»

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Все иски комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска по штрафам дорожникам за неубранный снег к трем подрядчикам на сумму 246,7 млн рублей оставлены судом без движения. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда региона. «Истцом нарушены требования, предусмотренные процессуальным кодексом. Исковое заявление оставить без движения», — говорится в документах суда по семи искам мэрии к трем дорожным фирмам — «Ойкумена», «Союз автодор» и «ЭлектроСтрой». В решениях указано, что истец не представил доказательств, что подрядчики нарушили условия контрактов. Кроме того, ответчики не были уведомлены о судебных претензиях. Первым без движения был оставлен иск к «Ойкумене», на сумму в 60 млн рублей. На запрос URA.RU компании ответчики от комментариев отказались. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что выявленные Комитетом замечания были устранены не в полном объеме. А с вышеуказанными подрядными организациями ведется претензионная работа, в соответствии с условиями муниципальных контрактов, в том числе, взыскание штрафных санкций в суде. Комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска в конце февраля выставил счета подрядчикам за неубранный снег на сотни миллионов рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, ответчиками выступают компании «Ойкумена» из Москвы, «Союз автодор» из Иваново и челябинский «ЭлектроСтрой»
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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