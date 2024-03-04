Суд оставил без движения иск мэрии Челябинска на 60 млн рублей к дорожникам

Власти Челябинска взыскивают с дорожников штрафы за снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд региона оставил без движения иск комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска к компании «Ойкумена» о взыскании 60 млн рублей штрафа из-за невывезенного снега. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Комитет дорожного хозяйства Челябинска обратился в суд с исковым заявлением к АО „Ойкумена“ о взыскании штрафа в связи с нарушением условий в размере 60 млн 184 тысячи 534 рублей 24 копеек. Истцом нарушены требования, предусмотренные процессуальным кодексом. Исковое заявление оставить без движения», — говорится в документах суда.

Как указано в документах, КДХ не представил доказательств, что о подаче иск в суд была уведомлена «Ойкумена». До 28 марта комитет такие доказательства должен представить. Кроме того, к заявлению не приложены документальные доказательства, что дорожники нарушили условия контракта.

Снежная буря обрушилась на Челябинск 26 декабря и продолжалась почти до конца каникул. Горожане жаловались на занесенные снегом дворы, остановки, обочины дорог и тротуары. Справиться с последствиями снегопада удалось только к февралю.

Это не единственный иск мэрии к фирмам, которые занимались уборкой снега. К «Ойкумене» поданы еще четыре иска — на 60,7 млн, на 7,4 млн, на 9,7 млн и на 6,7 млн рублей. Также поданы иск за неубранный снег к ООО «Электрострой» на 77,3 млн рублей и к ООО «СОЮЗ Автодор» на 24,7 млн рублей. Общая сумма штрафных санкций, выставленных властями дорожникам, составляет 246,7 млн рублей. Эти иски пока не приняты к рассмотрению.

В пресс-службе мэрии URA.RU заявили, что претензионную работу с подрядчиками по текущему содержанию дорог ведет КДХ, и при необходимости комитет может обращаться в суд. От более подробных комментариев в мэрии воздержались. URA.RU направляло запросы дорожным фирмам, которым выставили многомиллионные штрафы. Ответов на запросы не поступило.