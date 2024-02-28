За плохую уборку снега мэрия Челябинска выставила подрядчикам семь исков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска выставил счета за неубранный снег трем подрядчикам на сумму 246,7 млн рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, ответчиками выступают компании «Ойкумена» из Москвы, «Союз автодор» из Иваново и челябинский «ЭлектроСтрой».

«Истец — комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска. Ответчик АО „Ойкумена“. Сумма иска 60,668 млн рублей», — отмечено на сайте суда по одному из исков.

Иски пока не приняты в производство. Претензии на сумму в 60,668 млн стали самыми большими. Счет выставлен компании «Ойкумена», которой придется отвечать по пяти искам. К ООО «Союз автодор» выставлено только одно заявление с суммой в 24,7 млн рублей, как и к «ЭлектроСтрою» (иск на 77,3 млн рублей).

«Претензионную работу с подрядчиками по текущему содержанию дорог комитет ведет постоянно, и при необходимости комитет может обращаться в суд. Еженедельно компании получают предписания. За неисполненные обязательства выставляются штрафы», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Бороться с заносами снега властям в течение зимы приходилось несколько раз. На улицы выводились сотни единиц техники. Претензии к главам районов мэр Наталья Котова озвучивала неоднократно.

Ответчики по искам мэрии в ноябре 2021 года вошли также в пул из пяти предприятий, отвечающих за уборку дорог в регионе. Кроме названных компаний, подряды были отданы фирмам «УралСервисГрупп», «Мостдорстрой» и «ЭлектроСтрой».

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями ко всем сторонам спора. В мэрии готовят подробный ответ, остальные на обращение не отреагировали.

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