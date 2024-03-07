07 марта 2024

Британия резко увеличила финансирование дронов для Украины

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Украина получит 10 тысяч британских дронов, пишет Reuters Фото:

Великобритания увеличит расходы на дроны для Украины на 160 миллионов долларов. Об этом заявил министр обороны Гранта Шаппса в ходе своего визита в Киев.

«Я усиливаю наши обязательства по вооружению Украины новыми передовыми беспилотниками, поступающими непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий Великобритании — прямо с заводов на передовую», — передает издание Reuters слова Шаппса. Дополнительное финансирование составит 160 млн долларов, в результате чего общее количество поставленных дронов превысит 10 тысяч.

Британские специалисты разработали беспилотники с применением технологии искусственного интеллекта. Планируется, что новые дроны поставят Украине, передает RT. В разработке БПЛА также приняли участие США.

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Великобритания увеличит расходы на дроны для Украины на 160 миллионов долларов. Об этом заявил министр обороны Гранта Шаппса в ходе своего визита в Киев. «Я усиливаю наши обязательства по вооружению Украины новыми передовыми беспилотниками, поступающими непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий Великобритании — прямо с заводов на передовую», — передает издание Reuters слова Шаппса. Дополнительное финансирование составит 160 млн долларов, в результате чего общее количество поставленных дронов превысит 10 тысяч. Британские специалисты разработали беспилотники с применением технологии искусственного интеллекта. Планируется, что новые дроны поставят Украине, передает RT. В разработке БПЛА также приняли участие США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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