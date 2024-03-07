Британия резко увеличила финансирование дронов для Украины

07 марта 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

Украина получит 10 тысяч британских дронов, пишет Reuters Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Великобритания увеличит расходы на дроны для Украины на 160 миллионов долларов. Об этом заявил министр обороны Гранта Шаппса в ходе своего визита в Киев. «Я усиливаю наши обязательства по вооружению Украины новыми передовыми беспилотниками, поступающими непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий Великобритании — прямо с заводов на передовую», — передает издание Reuters слова Шаппса. Дополнительное финансирование составит 160 млн долларов, в результате чего общее количество поставленных дронов превысит 10 тысяч. Британские специалисты разработали беспилотники с применением технологии искусственного интеллекта. Планируется, что новые дроны поставят Украине, передает RT. В разработке БПЛА также приняли участие США.

Великобритания увеличит расходы на дроны для Украины на 160 миллионов долларов. Об этом заявил министр обороны Гранта Шаппса в ходе своего визита в Киев. «Я усиливаю наши обязательства по вооружению Украины новыми передовыми беспилотниками, поступающими непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий Великобритании — прямо с заводов на передовую», — передает издание Reuters слова Шаппса. Дополнительное финансирование составит 160 млн долларов, в результате чего общее количество поставленных дронов превысит 10 тысяч. Британские специалисты разработали беспилотники с применением технологии искусственного интеллекта. Планируется, что новые дроны поставят Украине, передает RT. В разработке БПЛА также приняли участие США.