Акционеры «Яндекса» одобрили продажу российского бизнеса

07 марта 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российскому «Яндексу» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Акционеры Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса». Об этом сообщила пресс-служба компании. Собрание акционеров состоялось в Амстердаме 7 марта. Уточняется, что также поддержаны изменения в структуре корпоративного управления. «Акционеры Yandex N.V. на собрании в Амстердаме 7 марта одобрили сделку по продаже бизнеса „Яндекса“ и изменения в структуре корпоративного управления», — говорится на официальном сайте компании «Яндекса». Известно, что закрытие сделки пройдет в два этапа. На первом этапе ЗПИФ «Консорциум.Первый» выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю — до 68% — в «Яндексе». Второй этап начнется спустя семь недель после первого. Накануне правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку, согласно которой российские инвесторы приобретут контрольный пакет акций МКАО «Яндекс». Один из источников «Ведомостей» заявил, что 3,7% уже принадлежат отечественному «Яндексу».

Акционеры Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса». Об этом сообщила пресс-служба компании. Собрание акционеров состоялось в Амстердаме 7 марта. Уточняется, что также поддержаны изменения в структуре корпоративного управления. «Акционеры Yandex N.V. на собрании в Амстердаме 7 марта одобрили сделку по продаже бизнеса „Яндекса“ и изменения в структуре корпоративного управления», — говорится на официальном сайте компании «Яндекса». Известно, что закрытие сделки пройдет в два этапа. На первом этапе ЗПИФ «Консорциум.Первый» выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю — до 68% — в «Яндексе». Второй этап начнется спустя семь недель после первого. Накануне правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку, согласно которой российские инвесторы приобретут контрольный пакет акций МКАО «Яндекс». Один из источников «Ведомостей» заявил, что 3,7% уже принадлежат отечественному «Яндексу».