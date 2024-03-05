05 марта 2024

«Ведомости»: Правительство РФ одобрило продажу «Яндекса»

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Поисковые системы «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург , интернет, яндекс, поисковая система, поиск, yandex
Российские власти одобрили сделку по продаже «Яндекса» Фото:

Правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку, согласно которой российские инвесторы приобретут контрольный пакет акций МКАО «Яндекс». Информацию об одобрении сделки подтвердили источники, близкие к процессу.

«Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила группу сделок по приобретению российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО „Яндекс“ у нидерландской компании Yandex N.V.», — рассказали два собеседника, знакомых с ходом обсуждения сделки, «Ведомостям». В газете отметили, что один из источников уточнил, что 3,7% уже принадлежат отечественному «Яндексу».

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Правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку, согласно которой российские инвесторы приобретут контрольный пакет акций МКАО «Яндекс». Информацию об одобрении сделки подтвердили источники, близкие к процессу. «Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила группу сделок по приобретению российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО „Яндекс“ у нидерландской компании Yandex N.V.», — рассказали два собеседника, знакомых с ходом обсуждения сделки, «Ведомостям». В газете отметили, что один из источников уточнил, что 3,7% уже принадлежат отечественному «Яндексу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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