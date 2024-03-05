«Ведомости»: Правительство РФ одобрило продажу «Яндекса»

Правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку, согласно которой российские инвесторы приобретут контрольный пакет акций МКАО «Яндекс». Информацию об одобрении сделки подтвердили источники, близкие к процессу.
«Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила группу сделок по приобретению российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО „Яндекс“ у нидерландской компании Yandex N.V.», — рассказали два собеседника, знакомых с ходом обсуждения сделки, «Ведомостям». В газете отметили, что один из источников уточнил, что 3,7% уже принадлежат отечественному «Яндексу».
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