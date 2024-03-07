07 марта 2024

Жительнице ХМАО поцарапали авто за парковку на тротуаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за неправильной парковки югорчанке поцарапали автомобиль Фото:

Югорчанка пожаловалась, что кто-то поцарапал ее автомобиль. Она предполагает, что порча имущества произошла из-за парковки на тротуаре.

«Вчера вечером припарковала машину на бордюре, понимаю, что могла помешать, но, к сожалению, в нашем районе больше нет парковочных мест. <…>Либо этот человек сознается и мы разберемся, либо я пойду в ГАИ и вопрос будет решаться другим способом», — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП Сургут».

По словам девушки, люди, которым помешалось авто могли просто вызвать эвакуатор, а не портить чужое имущество. Она написала, что у нее есть фотография вандала, поэтому найти его не составит проблемы.

Жители «ипотечной долины» Нижневартовска (ХМАО) жалуются на банду хулиганов, которая терроризирует весь район. За ночь во дворах новых микрорайонов изуродовали несколько автомобилей.

Царапина из-за неправильной парковки
Царапина из-за неправильной парковки
Фото:

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Югорчанка пожаловалась, что кто-то поцарапал ее автомобиль. Она предполагает, что порча имущества произошла из-за парковки на тротуаре. «Вчера вечером припарковала машину на бордюре, понимаю, что могла помешать, но, к сожалению, в нашем районе больше нет парковочных мест. <…>Либо этот человек сознается и мы разберемся, либо я пойду в ГАИ и вопрос будет решаться другим способом», — написала югорчанка в telegram-канале «ЧП Сургут». По словам девушки, люди, которым помешалось авто могли просто вызвать эвакуатор, а не портить чужое имущество. Она написала, что у нее есть фотография вандала, поэтому найти его не составит проблемы. Жители «ипотечной долины» Нижневартовска (ХМАО) жалуются на банду хулиганов, которая терроризирует весь район. За ночь во дворах новых микрорайонов изуродовали несколько автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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