07 марта 2024

Врио главы Кургана Аргышева поздравила жен и матерей бойцов СВО с 8 Марта

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Открытие штаба общественной поддержки Путина с Шумковым и Ильтяковым. Курган, аргышева анастасия
Анастасия Аргышева посетила семьи курганских военнослужащих Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Перед Международным женским днем временно исполняющая обязанности мэра Кургана Анастасия Аргышева побывала в семьях участников спецоперации. Она поздравила жен и матерей бойцов с 8 Марта, передает пресс-служба администрации города.

«Анастасия Аргышева в преддверии 8 Марта встретилась с матерями и женами участников СВО. Она подарила женщинам цветы и подарки. К поздравлениям присоединились управляющий делами администрации города Кургана Елена Суржук и предприниматель Владимир Грансон», — написано в telegram-канале мэрии.

В Кургане 8 марта на нескольких площадках будут проведены различные тематические мероприятия. Планируется, что в городе выступит челябинская группа «Status-Men». Редакция URA.RU собрала всю информацию о том, какие развлечения ожидают горожан.

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Перед Международным женским днем временно исполняющая обязанности мэра Кургана Анастасия Аргышева побывала в семьях участников спецоперации. Она поздравила жен и матерей бойцов с 8 Марта, передает пресс-служба администрации города. «Анастасия Аргышева в преддверии 8 Марта встретилась с матерями и женами участников СВО. Она подарила женщинам цветы и подарки. К поздравлениям присоединились управляющий делами администрации города Кургана Елена Суржук и предприниматель Владимир Грансон», — написано в telegram-канале мэрии. В Кургане 8 марта на нескольких площадках будут проведены различные тематические мероприятия. Планируется, что в городе выступит челябинская группа «Status-Men». Редакция URA.RU собрала всю информацию о том, какие развлечения ожидают горожан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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