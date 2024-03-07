Врио главы Кургана Аргышева поздравила жен и матерей бойцов СВО с 8 Марта

08 марта 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

Анастасия Аргышева посетила семьи курганских военнослужащих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Перед Международным женским днем временно исполняющая обязанности мэра Кургана Анастасия Аргышева побывала в семьях участников спецоперации. Она поздравила жен и матерей бойцов с 8 Марта, передает пресс-служба администрации города. «Анастасия Аргышева в преддверии 8 Марта встретилась с матерями и женами участников СВО. Она подарила женщинам цветы и подарки. К поздравлениям присоединились управляющий делами администрации города Кургана Елена Суржук и предприниматель Владимир Грансон», — написано в telegram-канале мэрии. В Кургане 8 марта на нескольких площадках будут проведены различные тематические мероприятия. Планируется, что в городе выступит челябинская группа «Status-Men». Редакция URA.RU собрала всю информацию о том, какие развлечения ожидают горожан.

Перед Международным женским днем временно исполняющая обязанности мэра Кургана Анастасия Аргышева побывала в семьях участников спецоперации. Она поздравила жен и матерей бойцов с 8 Марта, передает пресс-служба администрации города. «Анастасия Аргышева в преддверии 8 Марта встретилась с матерями и женами участников СВО. Она подарила женщинам цветы и подарки. К поздравлениям присоединились управляющий делами администрации города Кургана Елена Суржук и предприниматель Владимир Грансон», — написано в telegram-канале мэрии. В Кургане 8 марта на нескольких площадках будут проведены различные тематические мероприятия. Планируется, что в городе выступит челябинская группа «Status-Men». Редакция URA.RU собрала всю информацию о том, какие развлечения ожидают горожан.