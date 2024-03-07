На 8 марта курганцев ожидают концертные программы и мастер-класс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане запланированы мероприятия в честь празднования Международного женского дня. В этот день в городе выступит группа «Status-Men» из Челябинска. Корреспондент URA.RU собрала всю информацию о том, какие развлечения организуют для курганцев.

«Приближается Международный женский день. 8 Марта бабушки, мамы, жены, сестры, дочери и все женщины будут принимать поздравления. Городские учреждения культуры и библиотеки приготовили концерты, конкурсы, мастер-классы, литературно-игровые программы, посвященные весеннему празднику», — указано на официальном сайте администрации Кургана.

Группа «Status-Men» выступят 8 марта с концертной программой «Нежная». Коллектив в основном исполняет лучшие хиты различных музыкальный поколений. Участники челябинской группы снимались в проекте «Главная сцена» на телеканале «Россия-1».

Помимо выступления группы «Status-Men» в Кургане пройдут концерты на главной площади города. Для жителей также организуют мастер-классы и конкурс чтецов. В курганских ресторанах пройдут интерактивные и музыкальные программы: Woman’s Day и День женских шалостей. Все мероприятия по городу будут проходить с 8 по 10 марта.

Для курганцев готовят развлечения на 8 марта URA.RU