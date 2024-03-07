07 марта 2024

Курганцев позвали в Пензу на завод делать мороженое за зарплату от 32 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мороженого на Хладокомбинате №3. Екатеринбург, пломбир, сладость, мороженое
Работодатель готов обучать основам мастерства соискателей старше 45 лет Фото:

Пензенский завод по производству мороженого набирает сотрудников среди жителей Курганской области. Компании требуются специалисты, готовые к переезду. Им пообещали зарплату от 32 тысяч рублей, указано в описании вакансии.

«Работа в цехе на производстве мороженого для жителей Курганской области, город Пенза. График: 2/2 c дневными и ночными сменами. Зарплата: 32 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа».

Сотрудники займутся получением сырья со склада, загрузкой в резервуар для варки смеси, топкой глазури и транспортировкой на линию. Работодатель снабдит подчиненных униформой, питанием и корпоративным транспортом до работы.

Ранее курганцам предлагали работу в крупнейшем курортном городе РФ. Сочинское представительство сети автомастерских набирало слесарей, готовых к переезду.

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Пензенский завод по производству мороженого набирает сотрудников среди жителей Курганской области. Компании требуются специалисты, готовые к переезду. Им пообещали зарплату от 32 тысяч рублей, указано в описании вакансии. «Работа в цехе на производстве мороженого для жителей Курганской области, город Пенза. График: 2/2 c дневными и ночными сменами. Зарплата: 32 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа». Сотрудники займутся получением сырья со склада, загрузкой в резервуар для варки смеси, топкой глазури и транспортировкой на линию. Работодатель снабдит подчиненных униформой, питанием и корпоративным транспортом до работы. Ранее курганцам предлагали работу в крупнейшем курортном городе РФ. Сочинское представительство сети автомастерских набирало слесарей, готовых к переезду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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