Курганцев позвали в Пензу на завод делать мороженое за зарплату от 32 000 рублей

08 марта 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Работодатель готов обучать основам мастерства соискателей старше 45 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пензенский завод по производству мороженого набирает сотрудников среди жителей Курганской области. Компании требуются специалисты, готовые к переезду. Им пообещали зарплату от 32 тысяч рублей, указано в описании вакансии. «Работа в цехе на производстве мороженого для жителей Курганской области, город Пенза. График: 2/2 c дневными и ночными сменами. Зарплата: 32 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа». Сотрудники займутся получением сырья со склада, загрузкой в резервуар для варки смеси, топкой глазури и транспортировкой на линию. Работодатель снабдит подчиненных униформой, питанием и корпоративным транспортом до работы. Ранее курганцам предлагали работу в крупнейшем курортном городе РФ. Сочинское представительство сети автомастерских набирало слесарей, готовых к переезду.

Пензенский завод по производству мороженого набирает сотрудников среди жителей Курганской области. Компании требуются специалисты, готовые к переезду. Им пообещали зарплату от 32 тысяч рублей, указано в описании вакансии. «Работа в цехе на производстве мороженого для жителей Курганской области, город Пенза. График: 2/2 c дневными и ночными сменами. Зарплата: 32 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа». Сотрудники займутся получением сырья со склада, загрузкой в резервуар для варки смеси, топкой глазури и транспортировкой на линию. Работодатель снабдит подчиненных униформой, питанием и корпоративным транспортом до работы. Ранее курганцам предлагали работу в крупнейшем курортном городе РФ. Сочинское представительство сети автомастерских набирало слесарей, готовых к переезду.