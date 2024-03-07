Курганцев позвали в Пензу на завод делать мороженое за зарплату от 32 000 рублей

Пензенский завод по производству мороженого набирает сотрудников среди жителей Курганской области. Компании требуются специалисты, готовые к переезду. Им пообещали зарплату от 32 тысяч рублей, указано в описании вакансии.
«Работа в цехе на производстве мороженого для жителей Курганской области, город Пенза. График: 2/2 c дневными и ночными сменами. Зарплата: 32 000 рублей», — написано на портале «Авито.Работа».
Сотрудники займутся получением сырья со склада, загрузкой в резервуар для варки смеси, топкой глазури и транспортировкой на линию. Работодатель снабдит подчиненных униформой, питанием и корпоративным транспортом до работы.
Ранее курганцам предлагали работу в крупнейшем курортном городе РФ. Сочинское представительство сети автомастерских набирало слесарей, готовых к переезду.
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