Флорист раскрыла, как продлить жизнь букету, подаренному 8 Марта

Чтобы букет, подаренный 8 Марта, долго радовал глаз, не стоит ставить его на подоконник. В таком месте цветы получают контраст температур — теплый воздух от батареи и холодный от окна, рассказала мастер-флорист Серафима Агеенко.
«Нельзя ставить на подоконник, потому что там цветок получает двойную дозу: снизу идет поток горячего воздуха от батареи, а сверху идет поток холодного — от окна. … Лучше всего выбирать место где-то в середине помещения: на журнальном столике или возле кровати, если нет аллергии», — поделилась Агеенко с
Также флорист советует ставить букет в холодную воду, менять ее через день, ежедневно подрезать стебли и не ставить цветы на прямые солнечные лучи. Все эти манипуляции гораздо проще и лучше производить без упаковки — ее стоит снимать, подытожила Агеенко.
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