Флорист раскрыла, как продлить жизнь букету, подаренному 8 Марта

Флорист Агеенко: цветы не стоит ставить возле подоконника

08 марта 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

С подаренных букетов стоит снимать упаковку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы букет, подаренный 8 Марта, долго радовал глаз, не стоит ставить его на подоконник. В таком месте цветы получают контраст температур — теплый воздух от батареи и холодный от окна, рассказала мастер-флорист Серафима Агеенко. «Нельзя ставить на подоконник, потому что там цветок получает двойную дозу: снизу идет поток горячего воздуха от батареи, а сверху идет поток холодного — от окна. … Лучше всего выбирать место где-то в середине помещения: на журнальном столике или возле кровати, если нет аллергии», — поделилась Агеенко с радио Sputnik . Также флорист советует ставить букет в холодную воду, менять ее через день, ежедневно подрезать стебли и не ставить цветы на прямые солнечные лучи. Все эти манипуляции гораздо проще и лучше производить без упаковки — ее стоит снимать, подытожила Агеенко. Как подарить цветы, чтобы впечатлить женщину? URA.RU приводит 10 правил, следуя которым, подарок точно принесет радость.

Чтобы букет, подаренный 8 Марта, долго радовал глаз, не стоит ставить его на подоконник. В таком месте цветы получают контраст температур — теплый воздух от батареи и холодный от окна, рассказала мастер-флорист Серафима Агеенко. «Нельзя ставить на подоконник, потому что там цветок получает двойную дозу: снизу идет поток горячего воздуха от батареи, а сверху идет поток холодного — от окна. … Лучше всего выбирать место где-то в середине помещения: на журнальном столике или возле кровати, если нет аллергии», — поделилась Агеенко с радио Sputnik. Также флорист советует ставить букет в холодную воду, менять ее через день, ежедневно подрезать стебли и не ставить цветы на прямые солнечные лучи. Все эти манипуляции гораздо проще и лучше производить без упаковки — ее стоит снимать, подытожила Агеенко. Как подарить цветы, чтобы впечатлить женщину? URA.RU приводит 10 правил, следуя которым, подарок точно принесет радость.