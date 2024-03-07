07 марта 2024

Флорист раскрыла, как продлить жизнь букету, подаренному 8 Марта

Флорист Агеенко: цветы не стоит ставить возле подоконника
© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе. Челябинск, букет, цветы
С подаренных букетов стоит снимать упаковку Фото:

Чтобы букет, подаренный 8 Марта, долго радовал глаз, не стоит ставить его на подоконник. В таком месте цветы получают контраст температур — теплый воздух от батареи и холодный от окна, рассказала мастер-флорист Серафима Агеенко.

«Нельзя ставить на подоконник, потому что там цветок получает двойную дозу: снизу идет поток горячего воздуха от батареи, а сверху идет поток холодного — от окна. … Лучше всего выбирать место где-то в середине помещения: на журнальном столике или возле кровати, если нет аллергии», — поделилась Агеенко с радио Sputnik.

Также флорист советует ставить букет в холодную воду, менять ее через день, ежедневно подрезать стебли и не ставить цветы на прямые солнечные лучи. Все эти манипуляции гораздо проще и лучше производить без упаковки — ее стоит снимать, подытожила Агеенко.

Как подарить цветы, чтобы впечатлить женщину? URA.RU приводит 10 правил, следуя которым, подарок точно принесет радость.

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Чтобы букет, подаренный 8 Марта, долго радовал глаз, не стоит ставить его на подоконник. В таком месте цветы получают контраст температур — теплый воздух от батареи и холодный от окна, рассказала мастер-флорист Серафима Агеенко. «Нельзя ставить на подоконник, потому что там цветок получает двойную дозу: снизу идет поток горячего воздуха от батареи, а сверху идет поток холодного — от окна. … Лучше всего выбирать место где-то в середине помещения: на журнальном столике или возле кровати, если нет аллергии», — поделилась Агеенко с радио Sputnik. Также флорист советует ставить букет в холодную воду, менять ее через день, ежедневно подрезать стебли и не ставить цветы на прямые солнечные лучи. Все эти манипуляции гораздо проще и лучше производить без упаковки — ее стоит снимать, подытожила Агеенко. Как подарить цветы, чтобы впечатлить женщину? URA.RU приводит 10 правил, следуя которым, подарок точно принесет радость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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