08 марта 2024
07 марта 2024

Сургутяне чуть не устроили ДТП и угрожали «чем-то похожим на пистолет». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, пм, пистолет макарова, грабеж, пистолет, ауе, киллер, банда, криминал, преступление, разбой, наемный убийца
Из-за конфликта на дороге сургутянке угрожали «чем-то похожим на пистолет» Фото:

Сургутянка рассказала о конфликте на дороге, из-за которого ей угрожали «чем-то похожим на пистолет». По словам девушки, конфликт начался в связи с тем, что водитель автомобиля «Фольксваген» чуть не въехал в ее машину.

«Догнал на перекрестке и с пассажирского сиденья его друзья начали угрожать чем-то похожим на пистолет», — рассказала девушка «О, Сургут». Эта ситуация произошла после того, как водитель «Фольксвагена» чуть не въехал в ее машину.

Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ по этой ситуации обещали дать позднее.

В Нижневартовске (ХМАО) ближе к вечеру 8 марта на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников правоохранители остановили свадебный кортеж. По информации очевидцев, из нескольких тонированных автомобилей в честь праздника устроили стрельбу.

Фото:

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутянка рассказала о конфликте на дороге, из-за которого ей угрожали «чем-то похожим на пистолет». По словам девушки, конфликт начался в связи с тем, что водитель автомобиля «Фольксваген» чуть не въехал в ее машину. «Догнал на перекрестке и с пассажирского сиденья его друзья начали угрожать чем-то похожим на пистолет», — рассказала девушка «О, Сургут». Эта ситуация произошла после того, как водитель «Фольксвагена» чуть не въехал в ее машину. Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ по этой ситуации обещали дать позднее. В Нижневартовске (ХМАО) ближе к вечеру 8 марта на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников правоохранители остановили свадебный кортеж. По информации очевидцев, из нескольких тонированных автомобилей в честь праздника устроили стрельбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...