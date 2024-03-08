Сургутянка рассказала о конфликте на дороге, из-за которого ей угрожали «чем-то похожим на пистолет». По словам девушки, конфликт начался в связи с тем, что водитель автомобиля «Фольксваген» чуть не въехал в ее машину.
«Догнал на перекрестке и с пассажирского сиденья его друзья начали угрожать чем-то похожим на пистолет», — рассказала девушка «О, Сургут». Эта ситуация произошла после того, как водитель «Фольксвагена» чуть не въехал в ее машину.
Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ по этой ситуации обещали дать позднее.
В Нижневартовске (ХМАО) ближе к вечеру 8 марта на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников правоохранители остановили свадебный кортеж. По информации очевидцев, из нескольких тонированных автомобилей в честь праздника устроили стрельбу.
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