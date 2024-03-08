Сургутяне чуть не устроили ДТП и угрожали «чем-то похожим на пистолет». Фото

09 марта 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Из-за конфликта на дороге сургутянке угрожали «чем-то похожим на пистолет» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сургутянка рассказала о конфликте на дороге, из-за которого ей угрожали «чем-то похожим на пистолет». По словам девушки, конфликт начался в связи с тем, что водитель автомобиля «Фольксваген» чуть не въехал в ее машину. «Догнал на перекрестке и с пассажирского сиденья его друзья начали угрожать чем-то похожим на пистолет», — рассказала девушка «О, Сургут». Эта ситуация произошла после того, как водитель «Фольксвагена» чуть не въехал в ее машину. Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ по этой ситуации обещали дать позднее. В Нижневартовске (ХМАО) ближе к вечеру 8 марта на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников правоохранители остановили свадебный кортеж. По информации очевидцев, из нескольких тонированных автомобилей в честь праздника устроили стрельбу. Фото: «О, Сургут» https://t.me/osurgut/7278

Сургутянка рассказала о конфликте на дороге, из-за которого ей угрожали «чем-то похожим на пистолет». По словам девушки, конфликт начался в связи с тем, что водитель автомобиля «Фольксваген» чуть не въехал в ее машину. «Догнал на перекрестке и с пассажирского сиденья его друзья начали угрожать чем-то похожим на пистолет», — рассказала девушка «О, Сургут». Эта ситуация произошла после того, как водитель «Фольксвагена» чуть не въехал в ее машину. Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ по этой ситуации обещали дать позднее. В Нижневартовске (ХМАО) ближе к вечеру 8 марта на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников правоохранители остановили свадебный кортеж. По информации очевидцев, из нескольких тонированных автомобилей в честь праздника устроили стрельбу.