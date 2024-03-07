Байден заявил, что США готовы к противостоянию с Китаем

Президент США Джо Байден заявил, что страна готова конкурировать с Китаем. Однако уточнил, что Соединенные Штаты не ищут конфликта с КНР. Об этом сообщает CNN.
«Мы стремимся к конкуренции с Китаем, но не к конфликту», — заявил Байден во время обращения к Конгрессу. Прямую трансляцию ведет телеканал CNN. Он также отметил, что в XXI веке Штаты лучше подготовлены к конкуренции с КНР или другой страной.
Ранее сообщалось, что США не ищут конфликта с Китаем и не поддерживают независимость Тайваня. Такое заявление сделал госсекретарь страны Энтони Блинкен. Позже министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что последствия военного конфликта между КНР и Штатами невозможно представить. Единственным вариантом, по его словам, остается мирное сосуществование.
Президент США Джо Байден заявил, что страна готова конкурировать с Китаем. Однако уточнил, что Соединенные Штаты не ищут конфликта с КНР. Об этом сообщает CNN. «Мы стремимся к конкуренции с Китаем, но не к конфликту», — заявил Байден во время обращения к Конгрессу. Прямую трансляцию ведет телеканал CNN. Он также отметил, что в XXI веке Штаты лучше подготовлены к конкуренции с КНР или другой страной. Ранее сообщалось, что США не ищут конфликта с Китаем и не поддерживают независимость Тайваня. Такое заявление сделал госсекретарь страны Энтони Блинкен. Позже министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что последствия военного конфликта между КНР и Штатами невозможно представить. Единственным вариантом, по его словам, остается мирное сосуществование.