07 марта 2024

Байден заявил, что США готовы к противостоянию с Китаем

Байден заявил, что США не хотят конфликта с Китаем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден заявил, что страна не хочет конфликта с Китаем Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Президент США Джо Байден заявил, что страна готова конкурировать с Китаем. Однако уточнил, что Соединенные Штаты не ищут конфликта с КНР. Об этом сообщает CNN.

«Мы стремимся к конкуренции с Китаем, но не к конфликту», — заявил Байден во время обращения к Конгрессу. Прямую трансляцию ведет телеканал CNN. Он также отметил, что в XXI веке Штаты лучше подготовлены к конкуренции с КНР или другой страной.

Ранее сообщалось, что США не ищут конфликта с Китаем и не поддерживают независимость Тайваня. Такое заявление сделал госсекретарь страны Энтони Блинкен. Позже министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что последствия военного конфликта между КНР и Штатами невозможно представить. Единственным вариантом, по его словам, остается мирное сосуществование.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден заявил, что страна готова конкурировать с Китаем. Однако уточнил, что Соединенные Штаты не ищут конфликта с КНР. Об этом сообщает CNN. «Мы стремимся к конкуренции с Китаем, но не к конфликту», — заявил Байден во время обращения к Конгрессу. Прямую трансляцию ведет телеканал CNN. Он также отметил, что в XXI веке Штаты лучше подготовлены к конкуренции с КНР или другой страной. Ранее сообщалось, что США не ищут конфликта с Китаем и не поддерживают независимость Тайваня. Такое заявление сделал госсекретарь страны Энтони Блинкен. Позже министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что последствия военного конфликта между КНР и Штатами невозможно представить. Единственным вариантом, по его словам, остается мирное сосуществование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...