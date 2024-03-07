Байден заявил, что США готовы к противостоянию с Китаем

Байден заявил, что США не хотят конфликта с Китаем

Байден заявил, что страна не хочет конфликта с Китаем Фото: Official White House / Erin Scott

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Президент США Джо Байден заявил, что страна готова конкурировать с Китаем. Однако уточнил, что Соединенные Штаты не ищут конфликта с КНР. Об этом сообщает CNN.

«Мы стремимся к конкуренции с Китаем, но не к конфликту», — заявил Байден во время обращения к Конгрессу. Прямую трансляцию ведет телеканал CNN. Он также отметил, что в XXI веке Штаты лучше подготовлены к конкуренции с КНР или другой страной.

Ранее сообщалось, что США не ищут конфликта с Китаем и не поддерживают независимость Тайваня. Такое заявление сделал госсекретарь страны Энтони Блинкен. Позже министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что последствия военного конфликта между КНР и Штатами невозможно представить. Единственным вариантом, по его словам, остается мирное сосуществование.