07 марта 2024

Байден начал угрожать Путину во время послания Конгрессу

Байден отправил Путину послание, что США не отступят на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден выступает с ежегодным посланием Конргесса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден во время выступления с посланием Конгрессу обратился к лидеру России Владимиру Путину. Он заявил, что США никогда не прекратят поддерживать Украину.

«Я говорю Конгрессу, что мы должны противостоять Путину. Если США отвернутся, то Украина окажется в опасности. Мое послание Путину простое — мы не отступим», — заявил Джо Байден. Прямой эфир послания шел на сайте Белого дома.

До этого Байден сравнил с себя с 26-м американским президентом Теодором Рузвельтом. Тот на своем посту противостоял лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Сейчас, по его словам, Конгрессу надо сделать все для финансирования Украины.

Одна из целей спецоперации — это денацификация. Она заключается в полном уничтожении неонацистских движений и организаций, которые есть на Украине. Например, недавно власти украинского Никополя переименовали улицу в честь нациста, награжденного Гитлером.

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Президент США Джо Байден во время выступления с посланием Конгрессу обратился к лидеру России Владимиру Путину. Он заявил, что США никогда не прекратят поддерживать Украину. «Я говорю Конгрессу, что мы должны противостоять Путину. Если США отвернутся, то Украина окажется в опасности. Мое послание Путину простое — мы не отступим», — заявил Джо Байден. Прямой эфир послания шел на сайте Белого дома. До этого Байден сравнил с себя с 26-м американским президентом Теодором Рузвельтом. Тот на своем посту противостоял лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Сейчас, по его словам, Конгрессу надо сделать все для финансирования Украины. Одна из целей спецоперации — это денацификация. Она заключается в полном уничтожении неонацистских движений и организаций, которые есть на Украине. Например, недавно власти украинского Никополя переименовали улицу в честь нациста, награжденного Гитлером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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