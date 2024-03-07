Байден начал угрожать Путину во время послания Конгрессу

Президент США Джо Байден во время выступления с посланием Конгрессу обратился к лидеру России Владимиру Путину. Он заявил, что США никогда не прекратят поддерживать Украину.
«Я говорю Конгрессу, что мы должны противостоять Путину. Если США отвернутся, то Украина окажется в опасности. Мое послание Путину простое — мы не отступим», — заявил Джо Байден. Прямой эфир послания шел на сайте
До этого Байден сравнил с себя с 26-м американским президентом Теодором Рузвельтом. Тот на своем посту противостоял лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Сейчас, по его словам, Конгрессу надо сделать все для финансирования Украины.
Одна из целей спецоперации — это денацификация. Она заключается в полном уничтожении неонацистских движений и организаций, которые есть на Украине. Например, недавно власти украинского Никополя переименовали улицу в честь нациста, награжденного Гитлером.
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