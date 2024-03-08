В Нефтеюганском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 7 марта произошла авария из четырех машин. В результате нее погибли два человека, сообщила пресс-служба госавтоинспекции Югры.
«На 606-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск 7 марта около 20:30 произошла авария. 66-летний водитель, управляя Chevrolet Niva, по предварительным данным, при обгоне допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Shacman и встречным транспортным средством „МАЗ“. После чего „МАЗ“ выезжает на полосу встречного движения, где совершает столкновение с „КамАЗ“», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Там дополнили, что от удара произошло возгорание грузовых автомобилей. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «МАЗ» скончались на месте происшествия.
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