На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП с погибшими. Фото

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Водитель и пассажир одной из машин скончались на месте происшествия Фото:

В Нефтеюганском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 7 марта произошла авария из четырех машин. В результате нее погибли два человека, сообщила пресс-служба госавтоинспекции Югры.

«На 606-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск 7 марта около 20:30 произошла авария. 66-летний водитель, управляя Chevrolet Niva, по предварительным данным, при обгоне допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Shacman и встречным транспортным средством „МАЗ“. После чего „МАЗ“ выезжает на полосу встречного движения, где совершает столкновение с „КамАЗ“», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Там дополнили, что от удара произошло возгорание грузовых автомобилей. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «МАЗ» скончались на месте происшествия.

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В Нефтеюганском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 7 марта произошла авария из четырех машин. В результате нее погибли два человека, сообщила пресс-служба госавтоинспекции Югры. «На 606-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск 7 марта около 20:30 произошла авария. 66-летний водитель, управляя Chevrolet Niva, по предварительным данным, при обгоне допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Shacman и встречным транспортным средством „МАЗ“. После чего „МАЗ“ выезжает на полосу встречного движения, где совершает столкновение с „КамАЗ“», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там дополнили, что от удара произошло возгорание грузовых автомобилей. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «МАЗ» скончались на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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