ВС РФ поразили командные пункты ВСУ на купянском направлении: карта СВО на 8 марта

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили узлы связи и командные пункты армии Украины. Интерактивная карта спецоперации, ход боев и видео из зоны СВО — в материале URA.RU.
Купянское и херсонское направление
Группировка «Запад» с помощью расчетов реактивных систем уничтожили командные пункты украинской армии. Также были поражены узлы связи на купянском направлении. Помимо прочего, ВС РФ продвинулись у Синьковки. Бои продолжаются у Ямполовки и Тернов.
Расчет разведывательного беспилотника Zala ВС РФ обнаружил радиолокационную станцию и две гаубицы армии Украины на правом берегу Днепра. Они были скорректированы поражением «Ланцетом», передает Минобороны России.
Донецкое направление
Украинская армия 14 раз за сутки обстреляла населенные пункты в ДНР. В результате ранение получил один мирный житель. В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что ВСУ выпустили 47 единиц боеприпасов на донецком и горловском направлениях. При этом повреждения получили три автомобиля и шесть жилых домов.
Кроме того, ВСУ провели контратаку в районе Бердычей. Бои в Первомайском, Тоненьком и Орловке продолжаются. Также ВС РФ продвинулись в Новомихайловке.
Авдеевское направление
Экипаж сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ ликвидировал живую силу и укрепрайон армии Украины. Удар был нанесен с помощью авиационных бомб ФАБ-500, они позволяют наносить точные удары. Экипажи вернулись на аэродром вылета после подтверждения об уничтожении целей.
Запорожское и бахмутское направление
Продолжаются встречные бои в районе Работино на Ореховском участке. ВС РФ смогли продвинуться к северо-западу от Вербового.
Кроме того, продолжаются боевые действия в районе Богдановки. Российская армия наступает в районе Красного, также она продвигается у Клещеевки.
Воздушная тревога
В Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Позже ее объявили в Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Около четырех утра предупреждения были отменены, сообщений о происшествиях не было.
Дроны ВС РФ поразили американский танк Abrams
Российские FPV-дронов «Пиранья», производящиеся в Ульяновске, уничтожили американский танк M1 Abrams в зоне спецоперации. Удар был нанесен по башне военной машины. После этого произошло возгорание боекомплекта, передает «Пятый канал».
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