ВС РФ поразили командные пункты ВСУ на купянском направлении: карта СВО на 8 марта

Группировка «Запад» уничтожила узлы связи и командные пункты ВСУ

08 марта 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Группировка «Запад» поразила узлы связи ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили узлы связи и командные пункты армии Украины. Интерактивная карта спецоперации, ход боев и видео из зоны СВО — в материале URA.RU. Условное обозначение Фото: инфографика URA.RU Купянское и херсонское направление Группировка «Запад» с помощью расчетов реактивных систем уничтожили командные пункты украинской армии. Также были поражены узлы связи на купянском направлении. Помимо прочего, ВС РФ продвинулись у Синьковки. Бои продолжаются у Ямполовки и Тернов. Расчет разведывательного беспилотника Zala ВС РФ обнаружил радиолокационную станцию и две гаубицы армии Украины на правом берегу Днепра. Они были скорректированы поражением «Ланцетом», передает Минобороны России. Донецкое направление Украинская армия 14 раз за сутки обстреляла населенные пункты в ДНР. В результате ранение получил один мирный житель. В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что ВСУ выпустили 47 единиц боеприпасов на донецком и горловском направлениях. При этом повреждения получили три автомобиля и шесть жилых домов. Кроме того, ВСУ провели контратаку в районе Бердычей. Бои в Первомайском, Тоненьком и Орловке продолжаются. Также ВС РФ продвинулись в Новомихайловке. Авдеевское направление Экипаж сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ ликвидировал живую силу и укрепрайон армии Украины. Удар был нанесен с помощью авиационных бомб ФАБ-500, они позволяют наносить точные удары. Экипажи вернулись на аэродром вылета после подтверждения об уничтожении целей. Запорожское и бахмутское направление Продолжаются встречные бои в районе Работино на Ореховском участке. ВС РФ смогли продвинуться к северо-западу от Вербового. Кроме того, продолжаются боевые действия в районе Богдановки. Российская армия наступает в районе Красного, также она продвигается у Клещеевки. Воздушная тревога В Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Позже ее объявили в Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Около четырех утра предупреждения были отменены, сообщений о происшествиях не было. Дроны ВС РФ поразили американский танк Abrams Российские FPV-дронов «Пиранья», производящиеся в Ульяновске, уничтожили американский танк M1 Abrams в зоне спецоперации. Удар был нанесен по башне военной машины. После этого произошло возгорание боекомплекта, передает «Пятый канал». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили узлы связи и командные пункты армии Украины. Интерактивная карта спецоперации, ход боев и видео из зоны СВО — в материале URA.RU. Группировка «Запад» с помощью расчетов реактивных систем уничтожили командные пункты украинской армии. Также были поражены узлы связи на купянском направлении. Помимо прочего, ВС РФ продвинулись у Синьковки. Бои продолжаются у Ямполовки и Тернов. Расчет разведывательного беспилотника Zala ВС РФ обнаружил радиолокационную станцию и две гаубицы армии Украины на правом берегу Днепра. Они были скорректированы поражением «Ланцетом», передает Минобороны России. Украинская армия 14 раз за сутки обстреляла населенные пункты в ДНР. В результате ранение получил один мирный житель. В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что ВСУ выпустили 47 единиц боеприпасов на донецком и горловском направлениях. При этом повреждения получили три автомобиля и шесть жилых домов. Кроме того, ВСУ провели контратаку в районе Бердычей. Бои в Первомайском, Тоненьком и Орловке продолжаются. Также ВС РФ продвинулись в Новомихайловке. Экипаж сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ ликвидировал живую силу и укрепрайон армии Украины. Удар был нанесен с помощью авиационных бомб ФАБ-500, они позволяют наносить точные удары. Экипажи вернулись на аэродром вылета после подтверждения об уничтожении целей. Продолжаются встречные бои в районе Работино на Ореховском участке. ВС РФ смогли продвинуться к северо-западу от Вербового. Кроме того, продолжаются боевые действия в районе Богдановки. Российская армия наступает в районе Красного, также она продвигается у Клещеевки. В Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Позже ее объявили в Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Около четырех утра предупреждения были отменены, сообщений о происшествиях не было. Российские FPV-дронов «Пиранья», производящиеся в Ульяновске, уничтожили американский танк M1 Abrams в зоне спецоперации. Удар был нанесен по башне военной машины. После этого произошло возгорание боекомплекта, передает «Пятый канал».