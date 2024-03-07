Путешественники привезли в Свердловскую область опасное заболевание

В Свердловской области 40% случаев заболевания корью — завозные

08 марта 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Заболевание в регион привезли свердловчане, приехавшие из путешествий и мигранты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге зафиксировано 60 случаев заболевания корью, однако эксперты уверяют, что это не эпидемия. Около 40% случаев — завозные от граждан России, приехавших из путешествий, рассказал главный специалист Министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов. «Около 40% — завозные случаи, это наши граждане, которые приехали из городов России, Египта, Азербайджана, стран Средней Азии. Есть и доля трудовых мигрантов… Они приезжают больные, и из-за того, что очень тесно живут… вирус быстро распространяется», — рассказал телеканалу ОТВ Харитонов. Он подчеркнул, что в распространение кори в регионе вносят свой вклад антипрививочники. По его словам, в их около 10%. «Эпидемии ждать не нужно, потому что население у нас привито от кори, обычно охват до 90%… Но есть те, кто отказывается делать прививки детям, их около 10%», — подчеркнул специалист. В начале марта в Екатеринбурге появилось 16 очагов кори. В нескольких аптеках города вакцина от опасного заболевания закончилась, однако в поликлиниках подобного дефицита нет. В 2024 году планируется вакцинировать от кори около 55 тысяч человек.

В Екатеринбурге зафиксировано 60 случаев заболевания корью, однако эксперты уверяют, что это не эпидемия. Около 40% случаев — завозные от граждан России, приехавших из путешествий, рассказал главный специалист Министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов. «Около 40% — завозные случаи, это наши граждане, которые приехали из городов России, Египта, Азербайджана, стран Средней Азии. Есть и доля трудовых мигрантов… Они приезжают больные, и из-за того, что очень тесно живут… вирус быстро распространяется», — рассказал телеканалу ОТВ Харитонов. Он подчеркнул, что в распространение кори в регионе вносят свой вклад антипрививочники. По его словам, в их около 10%. «Эпидемии ждать не нужно, потому что население у нас привито от кори, обычно охват до 90%… Но есть те, кто отказывается делать прививки детям, их около 10%», — подчеркнул специалист. В начале марта в Екатеринбурге появилось 16 очагов кори. В нескольких аптеках города вакцина от опасного заболевания закончилась, однако в поликлиниках подобного дефицита нет. В 2024 году планируется вакцинировать от кори около 55 тысяч человек.