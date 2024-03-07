Аналитики назвали самые дешевые авианаправления весной и летом для жителей ХМАО

OneTwoTrip: дешевле всего жителям ХМАО весной и летом полететь в Тобольск

08 марта 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Югорчане могут дешевле всего съездить в Тобольск Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Для жителей ХМАО весной и летом этого года самыми дешевыми авианаправлениями стали Тобольск, Екатеринбург и Тюмень. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «Дешевле всего весной и летом можно слетать в Тобольск (билет в одну сторону стоит порядка 3 400 рублей). Помимо того, можно дешево съездить в Екатеринбург — (около 5 000 рублей), Тюмень (6 000 рублей), Новосибирск (6 700 рублей) и Москву (7 500 рублей)», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU. Среди зарубежных направлений самыми выгодными оказались Наманган (Узбекистан) — примерно 13 000 рублей за перелет в одну сторону, Усть-Каменогорск (Казахстан) — 15 000 рублей, Ош (Кыргызстан) — 15 400 рублей. Также в этот список вошли Ташкент (Узбекистан) — 16 000 рублей и Ереван (Армения) — 16 500 рублей. В марте 2024 года самым дешевым авианаправлением для югорчан стал Наманган. Помимо этого, самыми популярными направления для жителей округа стали Москва и Санкт-Петербург. В первый месяц весны на них приходится 24,3% и 11,1% авиабронирований.

Для жителей ХМАО весной и летом этого года самыми дешевыми авианаправлениями стали Тобольск, Екатеринбург и Тюмень. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «Дешевле всего весной и летом можно слетать в Тобольск (билет в одну сторону стоит порядка 3 400 рублей). Помимо того, можно дешево съездить в Екатеринбург — (около 5 000 рублей), Тюмень (6 000 рублей), Новосибирск (6 700 рублей) и Москву (7 500 рублей)», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU. Среди зарубежных направлений самыми выгодными оказались Наманган (Узбекистан) — примерно 13 000 рублей за перелет в одну сторону, Усть-Каменогорск (Казахстан) — 15 000 рублей, Ош (Кыргызстан) — 15 400 рублей. Также в этот список вошли Ташкент (Узбекистан) — 16 000 рублей и Ереван (Армения) — 16 500 рублей. В марте 2024 года самым дешевым авианаправлением для югорчан стал Наманган. Помимо этого, самыми популярными направления для жителей округа стали Москва и Санкт-Петербург. В первый месяц весны на них приходится 24,3% и 11,1% авиабронирований.