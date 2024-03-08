МИД Латвии предупредил об угрозе терактов в России

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Повседневная жизнь. Москва, куранты, мавзолей, кремль, красная площадь, туристы
МИД Латвии сообщает о высокой угрозе терактов в Москве Фото:

Латвийцам настоятельно не рекомендуется посещать Россию и избегать массовых мероприятий в Москве в связи с угрозой терактов. Такое предупреждение опубликовал МИД Латвии.

«В связи с возможными террористическими атаками в Москве в ближайшие 48 часов, мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении МИД Латвии в соцсети X. Также министерство рекомендует избегать массовых мероприятий в столице страны.

Ранее аналогичное предостережение опубликовали посольство США в Москве и МИД Великобритании. По их данным, в ближайшие пару суток в России есть высокая опасность «атаки экстремистов».

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Латвийцам настоятельно не рекомендуется посещать Россию и избегать массовых мероприятий в Москве в связи с угрозой терактов. Такое предупреждение опубликовал МИД Латвии. «В связи с возможными террористическими атаками в Москве в ближайшие 48 часов, мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении МИД Латвии в соцсети X. Также министерство рекомендует избегать массовых мероприятий в столице страны. Ранее аналогичное предостережение опубликовали посольство США в Москве и МИД Великобритании. По их данным, в ближайшие пару суток в России есть высокая опасность «атаки экстремистов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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