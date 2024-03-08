Российские войска не дают ВСУ устроить новые теракты в регионах на 8 Марта

ВС РФ не дали армии Украины нанести урон по мирным регионам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Четыре беспилотника ВСУ были уничтожены над двумя регионами России: Белгородская и Курская области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (три дрона) и Курской (один дрон) областей», — сообщили в
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