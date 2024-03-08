Российские войска не дают ВСУ устроить новые теракты в регионах на 8 Марта

ВС РФ уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями
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ВС РФ не дали армии Украины нанести урон по мирным регионам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Четыре беспилотника ВСУ были уничтожены над двумя регионами России: Белгородская и Курская области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (три дрона) и Курской (один дрон) областей», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ, отметив, что тем самым была предотвращена террористическая атака. До этого в этих регионах звучала ракетная тревога.

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Четыре беспилотника ВСУ были уничтожены над двумя регионами России: Белгородская и Курская области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (три дрона) и Курской (один дрон) областей», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ, отметив, что тем самым была предотвращена террористическая атака. До этого в этих регионах звучала ракетная тревога.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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