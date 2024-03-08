Российские войска не дают ВСУ устроить новые теракты в регионах на 8 Марта

ВС РФ уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями

08 марта 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

ВС РФ не дали армии Украины нанести урон по мирным регионам Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Четыре беспилотника ВСУ были уничтожены над двумя регионами России: Белгородская и Курская области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (три дрона) и Курской (один дрон) областей», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ, отметив, что тем самым была предотвращена террористическая атака. До этого в этих регионах звучала ракетная тревога.

Четыре беспилотника ВСУ были уничтожены над двумя регионами России: Белгородская и Курская области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (три дрона) и Курской (один дрон) областей», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ, отметив, что тем самым была предотвращена террористическая атака. До этого в этих регионах звучала ракетная тревога.