Украину предупредили о переломном моменте через несколько месяцев

Существует опасение, что летом ситуация в зоне конфликта может кардинально измениться для Украины. Об этом сообщает телеканал Welt, уточняя, что Россия прорывает фронт, а ВСУ нуждается в припасах.
«Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент для ВСУ», — говорится в репортаже. Там добавили, что российская армия активно наступает на разных участках фронта. Что касается ВСУ, то они сталкиваются с острой нехваткой военнослужащих и боеприпасов, заключили в телеканале.
Дисбаланс между артиллерийскими снарядами и численностью военнослужащих в пользу России может привести к еще более значительному продвижению ВС РФ. Российские военные уже освободили Авдеевку и продолжают свое наступление. В рядах украинских вооруженных сил в данный момент опасаются полного прорыва фронта, заключили в материале.
Вооруженные силы РФ продолжают наступление на авдеевском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции. Президент Украины Владимир Зеленский признал сложное положение украинских войск на харьковском направлении. Он упрекнул западных партнеров за задержку военной помощи и подчеркнул необходимость продолжения поставок артиллерийского вооружения и других средств обороны, передает «Утро.ру».
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