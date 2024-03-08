Украину предупредили о переломном моменте через несколько месяцев

Welt: РФ прорывает фронт и летом Украину ждет переломный момент
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, офицер, приветствие, честь, шеврон, всу
ВСУ сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов, сообщает Welt Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Существует опасение, что летом ситуация в зоне конфликта может кардинально измениться для Украины. Об этом сообщает телеканал Welt, уточняя, что Россия прорывает фронт, а ВСУ нуждается в припасах.

«Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент для ВСУ», — говорится в репортаже. Там добавили, что российская армия активно наступает на разных участках фронта. Что касается ВСУ, то они сталкиваются с острой нехваткой военнослужащих и боеприпасов, заключили в телеканале.

Дисбаланс между артиллерийскими снарядами и численностью военнослужащих в пользу России может привести к еще более значительному продвижению ВС РФ. Российские военные уже освободили Авдеевку и продолжают свое наступление. В рядах украинских вооруженных сил в данный момент опасаются полного прорыва фронта, заключили в материале.

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на авдеевском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции. Президент Украины Владимир Зеленский признал сложное положение украинских войск на харьковском направлении. Он упрекнул западных партнеров за задержку военной помощи и подчеркнул необходимость продолжения поставок артиллерийского вооружения и других средств обороны, передает «Утро.ру».

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Существует опасение, что летом ситуация в зоне конфликта может кардинально измениться для Украины. Об этом сообщает телеканал Welt, уточняя, что Россия прорывает фронт, а ВСУ нуждается в припасах. «Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент для ВСУ», — говорится в репортаже. Там добавили, что российская армия активно наступает на разных участках фронта. Что касается ВСУ, то они сталкиваются с острой нехваткой военнослужащих и боеприпасов, заключили в телеканале. Дисбаланс между артиллерийскими снарядами и численностью военнослужащих в пользу России может привести к еще более значительному продвижению ВС РФ. Российские военные уже освободили Авдеевку и продолжают свое наступление. В рядах украинских вооруженных сил в данный момент опасаются полного прорыва фронта, заключили в материале. Вооруженные силы РФ продолжают наступление на авдеевском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции. Президент Украины Владимир Зеленский признал сложное положение украинских войск на харьковском направлении. Он упрекнул западных партнеров за задержку военной помощи и подчеркнул необходимость продолжения поставок артиллерийского вооружения и других средств обороны, передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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