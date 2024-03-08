Украину предупредили о переломном моменте через несколько месяцев

Welt: РФ прорывает фронт и летом Украину ждет переломный момент

08 марта 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

ВСУ сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов, сообщает Welt Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Существует опасение, что летом ситуация в зоне конфликта может кардинально измениться для Украины. Об этом сообщает телеканал Welt, уточняя, что Россия прорывает фронт, а ВСУ нуждается в припасах. «Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент для ВСУ», — говорится в репортаже. Там добавили, что российская армия активно наступает на разных участках фронта. Что касается ВСУ, то они сталкиваются с острой нехваткой военнослужащих и боеприпасов, заключили в телеканале. Дисбаланс между артиллерийскими снарядами и численностью военнослужащих в пользу России может привести к еще более значительному продвижению ВС РФ. Российские военные уже освободили Авдеевку и продолжают свое наступление. В рядах украинских вооруженных сил в данный момент опасаются полного прорыва фронта, заключили в материале. Вооруженные силы РФ продолжают наступление на авдеевском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции. Президент Украины Владимир Зеленский признал сложное положение украинских войск на харьковском направлении. Он упрекнул западных партнеров за задержку военной помощи и подчеркнул необходимость продолжения поставок артиллерийского вооружения и других средств обороны, передает «Утро.ру».

Существует опасение, что летом ситуация в зоне конфликта может кардинально измениться для Украины. Об этом сообщает телеканал Welt, уточняя, что Россия прорывает фронт, а ВСУ нуждается в припасах. «Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент для ВСУ», — говорится в репортаже. Там добавили, что российская армия активно наступает на разных участках фронта. Что касается ВСУ, то они сталкиваются с острой нехваткой военнослужащих и боеприпасов, заключили в телеканале. Дисбаланс между артиллерийскими снарядами и численностью военнослужащих в пользу России может привести к еще более значительному продвижению ВС РФ. Российские военные уже освободили Авдеевку и продолжают свое наступление. В рядах украинских вооруженных сил в данный момент опасаются полного прорыва фронта, заключили в материале. Вооруженные силы РФ продолжают наступление на авдеевском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции. Президент Украины Владимир Зеленский признал сложное положение украинских войск на харьковском направлении. Он упрекнул западных партнеров за задержку военной помощи и подчеркнул необходимость продолжения поставок артиллерийского вооружения и других средств обороны, передает «Утро.ру».