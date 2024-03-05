Минобороны: ВС РФ продолжают продавливать оборону ВСУ на авдеевском направлении

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ВСУ потеряли до 500 бойцов на авдеевском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на авдеевском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 24, 31, 47, 61-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении в telegram-канале Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили занимать более выгодные позиции на направлении, сообщается в брифинге.

Кроме того, ведомство утверждает, что были отражены атаки и контратаки украинских подразделений в различных населенных пунктах Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 500 бойцов, четыре бронированные машины и гаубицу Д-30.

Ранее сообщалось, что ВС РФ захватили в Авдеевке технику США времен Вьетнамской войны. Армия России полностью освободила Авдеевку в феврале. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в этом провале Запад. Главком ВСУ Александр Сырский поддержал идею главы государства, назвав главной причиной потери Авдеевки нехватку вооружения. Bloomberg писало, что Украина ждет падения своей обороны к лету 2024 года.

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Вооруженные силы РФ продолжают наступление на авдеевском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает Минобороны России. «В течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 24, 31, 47, 61-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении в telegram-канале Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили занимать более выгодные позиции на направлении, сообщается в брифинге. Кроме того, ведомство утверждает, что были отражены атаки и контратаки украинских подразделений в различных населенных пунктах Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 500 бойцов, четыре бронированные машины и гаубицу Д-30. Ранее сообщалось, что ВС РФ захватили в Авдеевке технику США времен Вьетнамской войны. Армия России полностью освободила Авдеевку в феврале. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в этом провале Запад. Главком ВСУ Александр Сырский поддержал идею главы государства, назвав главной причиной потери Авдеевки нехватку вооружения. Bloomberg писало, что Украина ждет падения своей обороны к лету 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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