Гладков сообщил о погибших в результате атаки ВСУ 8 марта

08 марта 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Два человека погибли после атаки ВСУ тремя дронами-камикадзе, сообщил Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При атаке БПЛА в Белгородской области два человека погибли и один ранен. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. Два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен», — написал Гладков в telegram-канале. Он отметил, что бригада скорой помощи выехала на место, раненому окажут помощь. Утром 8 марта ВСУ попытались атаковать 12 беспилотниками сразу два региона РФ: Волгоградская и Белгородская области. В результате ВС РФ уничтожили один БПЛА над Белгородской областью и одиннадцать беспилотников уничтожены над Волгоградской областью. Представители Минобороны отметили, что российские войска не дают ВСУ устроить новые теракты в регионах на 8 Марта.

При атаке БПЛА в Белгородской области два человека погибли и один ранен. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. Два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен», — написал Гладков в telegram-канале. Он отметил, что бригада скорой помощи выехала на место, раненому окажут помощь. Утром 8 марта ВСУ попытались атаковать 12 беспилотниками сразу два региона РФ: Волгоградская и Белгородская области. В результате ВС РФ уничтожили один БПЛА над Белгородской областью и одиннадцать беспилотников уничтожены над Волгоградской областью. Представители Минобороны отметили, что российские войска не дают ВСУ устроить новые теракты в регионах на 8 Марта.