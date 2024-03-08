Гладков сообщил о погибших в результате атаки ВСУ 8 марта

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Два человека погибли после атаки ВСУ тремя дронами-камикадзе, сообщил Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При атаке БПЛА в Белгородской области два человека погибли и один ранен. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. Два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен», — написал Гладков в telegram-канале. Он отметил, что бригада скорой помощи выехала на место, раненому окажут помощь.

Утром 8 марта ВСУ попытались атаковать 12 беспилотниками сразу два региона РФ: Волгоградская и Белгородская области. В результате ВС РФ уничтожили один БПЛА над Белгородской областью и одиннадцать беспилотников уничтожены над Волгоградской областью. Представители Минобороны отметили, что российские войска не дают ВСУ устроить новые теракты в регионах на 8 Марта.

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При атаке БПЛА в Белгородской области два человека погибли и один ранен. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. Два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен», — написал Гладков в telegram-канале. Он отметил, что бригада скорой помощи выехала на место, раненому окажут помощь. Утром 8 марта ВСУ попытались атаковать 12 беспилотниками сразу два региона РФ: Волгоградская и Белгородская области. В результате ВС РФ уничтожили один БПЛА над Белгородской областью и одиннадцать беспилотников уничтожены над Волгоградской областью. Представители Минобороны отметили, что российские войска не дают ВСУ устроить новые теракты в регионах на 8 Марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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