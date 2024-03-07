Российская ПВО отбила 12 атак украинских беспилотников на два региона

08 марта 2024 в 09:13 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались нанести урон двум регионам России, рассказали в Минобороны РФ Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ попытались атаковать 12 беспилотниками два региона РФ: Волгоградская и Белгородская области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный дрон уничтожен над Белгородской областью, одиннадцать беспилотников уничтожены над Волгоградской областью», — говорится в сообщении. Минобороны РФ приводит его в своем telegram-канале.

ВСУ попытались атаковать 12 беспилотниками два региона РФ: Волгоградская и Белгородская области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный дрон уничтожен над Белгородской областью, одиннадцать беспилотников уничтожены над Волгоградской областью», — говорится в сообщении. Минобороны РФ приводит его в своем telegram-канале.