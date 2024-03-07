07 марта 2024

Российская ПВО отбила 12 атак украинских беспилотников на два региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. США. stock , нато, сша, бпла, беспилотник, бла,  stock, дрон
ВСУ пытались нанести урон двум регионам России, рассказали в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались атаковать 12 беспилотниками два региона РФ: Волгоградская и Белгородская области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный дрон уничтожен над Белгородской областью, одиннадцать беспилотников уничтожены над Волгоградской областью», — говорится в сообщении. Минобороны РФ приводит его в своем telegram-канале.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ попытались атаковать 12 беспилотниками два региона РФ: Волгоградская и Белгородская области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный дрон уничтожен над Белгородской областью, одиннадцать беспилотников уничтожены над Волгоградской областью», — говорится в сообщении. Минобороны РФ приводит его в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...