Российская ПВО отбила 12 атак украинских беспилотников на два региона

ВСУ пытались нанести урон двум регионам России, рассказали в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ попытались атаковать 12 беспилотниками два региона РФ: Волгоградская и Белгородская области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный дрон уничтожен над Белгородской областью, одиннадцать беспилотников уничтожены над Волгоградской областью», — говорится в сообщении. Минобороны РФ приводит его в своем
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