Жители Катайска остались без воды на 8 Марта

08 марта 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

В Катайске пропала вода из-за поломки на водопроводе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Катайска (Курганская область) пожаловались на отсутствие воды в праздничный день 8 Марта. Об этом горожане рассказали в группе «Типичный Катайск» в соцсети «Вконтакте». «Почему в Катайске пропало водоснабжение? Сначала не было электричества, а теперь не стало воды. Устроили жителям 8 Марта», — говорится в сообщении горожан. Представители мэрии ответили жителям в паблике, что в Катайске ведутся работы по восстановлению водоснабжения в городе. Они добавили, что по вопросу отсутствия электроэнергии горожане могут обратиться к дежурному РЭС по телефону 835251 2-10-62. Ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что в Катайске отремонтируют городскую систему водоснабжения до сентября 2024 года. Имеющиеся чугунные трубы водопровода заменят пластиковыми. Также установят колодцы для разводки сетей, новую запорную арматуру, пожарные гидранты. Вопрос о модернизации проработан с правительством Курганской области, отметил полпред.

Жители Катайска (Курганская область) пожаловались на отсутствие воды в праздничный день 8 Марта. Об этом горожане рассказали в группе «Типичный Катайск» в соцсети «Вконтакте». «Почему в Катайске пропало водоснабжение? Сначала не было электричества, а теперь не стало воды. Устроили жителям 8 Марта», — говорится в сообщении горожан. Представители мэрии ответили жителям в паблике, что в Катайске ведутся работы по восстановлению водоснабжения в городе. Они добавили, что по вопросу отсутствия электроэнергии горожане могут обратиться к дежурному РЭС по телефону 835251 2-10-62. Ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что в Катайске отремонтируют городскую систему водоснабжения до сентября 2024 года. Имеющиеся чугунные трубы водопровода заменят пластиковыми. Также установят колодцы для разводки сетей, новую запорную арматуру, пожарные гидранты. Вопрос о модернизации проработан с правительством Курганской области, отметил полпред.