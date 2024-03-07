Жители Катайска остались без воды на 8 Марта

Жители Катайска (Курганская область) пожаловались на отсутствие воды в праздничный день 8 Марта. Об этом горожане рассказали в группе «Типичный Катайск» в соцсети «Вконтакте».
«Почему в Катайске пропало водоснабжение? Сначала не было электричества, а теперь не стало воды. Устроили жителям 8 Марта», — говорится в сообщении горожан.
Представители мэрии ответили жителям в паблике, что в Катайске ведутся работы по восстановлению водоснабжения в городе. Они добавили, что по вопросу отсутствия электроэнергии горожане могут обратиться к дежурному РЭС по телефону 835251 2-10-62.
Ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что в Катайске отремонтируют городскую систему водоснабжения до сентября 2024 года. Имеющиеся чугунные трубы водопровода заменят пластиковыми. Также установят колодцы для разводки сетей, новую запорную арматуру, пожарные гидранты. Вопрос о модернизации проработан с правительством Курганской области, отметил полпред.
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