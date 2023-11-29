В курганском городе обновят водопровод по госпрограмме

Курганские власти модернизируют водопровод в Катайске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, водопровод, опрессовки, задвижки, вентиль, комунальная авария, авария на водопроводе
В Катайске обновят водопровод Фото:

Жители Катайска (Курганская область) получат модернизированную систему водоснабжения. Обновление пройдет в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства», рассказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«В Катайске отремонтируют городскую систему водоснабжения», — привела ответ Якушева на обращение жительницы города пресс-служба курганского правительства. Работы должны пройти до сентября 2024 года.

Имеющиеся чугунные трубы водопровода в Катайске заменят пластиковыми. Также установят колодцы для разводки сетей, новую запорную арматуру, пожарные гидранты. Вопрос о модернизации проработан с правительством Курганской области, отметил полпред.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Катайска жаловались на отсутствие воды летом. Местные власти поясняли, что из-за отсутствия средств в бюджете подали заявку на модернизацию водопровода в областное правительство. Чтобы сохранить изношенные сети, администрация Катайска отключала насосы по ночам.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Катайска (Курганская область) получат модернизированную систему водоснабжения. Обновление пройдет в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства», рассказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «В Катайске отремонтируют городскую систему водоснабжения», — привела ответ Якушева на обращение жительницы города пресс-служба курганского правительства. Работы должны пройти до сентября 2024 года. Имеющиеся чугунные трубы водопровода в Катайске заменят пластиковыми. Также установят колодцы для разводки сетей, новую запорную арматуру, пожарные гидранты. Вопрос о модернизации проработан с правительством Курганской области, отметил полпред. Ранее URA.RU сообщало, что жители Катайска жаловались на отсутствие воды летом. Местные власти поясняли, что из-за отсутствия средств в бюджете подали заявку на модернизацию водопровода в областное правительство. Чтобы сохранить изношенные сети, администрация Катайска отключала насосы по ночам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...