В курганском городе обновят водопровод по госпрограмме

Курганские власти модернизируют водопровод в Катайске

29 ноября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

В Катайске обновят водопровод Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Катайска (Курганская область) получат модернизированную систему водоснабжения. Обновление пройдет в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства», рассказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «В Катайске отремонтируют городскую систему водоснабжения», — привела ответ Якушева на обращение жительницы города пресс-служба курганского правительства. Работы должны пройти до сентября 2024 года. Имеющиеся чугунные трубы водопровода в Катайске заменят пластиковыми. Также установят колодцы для разводки сетей, новую запорную арматуру, пожарные гидранты. Вопрос о модернизации проработан с правительством Курганской области, отметил полпред. Ранее URA.RU сообщало, что жители Катайска жаловались на отсутствие воды летом. Местные власти поясняли, что из-за отсутствия средств в бюджете подали заявку на модернизацию водопровода в областное правительство. Чтобы сохранить изношенные сети, администрация Катайска отключала насосы по ночам.

Жители Катайска (Курганская область) получат модернизированную систему водоснабжения. Обновление пройдет в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства», рассказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «В Катайске отремонтируют городскую систему водоснабжения», — привела ответ Якушева на обращение жительницы города пресс-служба курганского правительства. Работы должны пройти до сентября 2024 года. Имеющиеся чугунные трубы водопровода в Катайске заменят пластиковыми. Также установят колодцы для разводки сетей, новую запорную арматуру, пожарные гидранты. Вопрос о модернизации проработан с правительством Курганской области, отметил полпред. Ранее URA.RU сообщало, что жители Катайска жаловались на отсутствие воды летом. Местные власти поясняли, что из-за отсутствия средств в бюджете подали заявку на модернизацию водопровода в областное правительство. Чтобы сохранить изношенные сети, администрация Катайска отключала насосы по ночам.