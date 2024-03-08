Ряд стран рекомендовали покинуть Россию из-за угроз терактов

МИД Латвии предупредил об угрозе терактов в Москве после предупреждения США

08 марта 2024 в 22:24 Размер текста - 17 +

По сообщению ряда западных стран, в Москве существует угроза терактов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Посольство США и МИД Великобритании вечером 7 марта предупредили своих граждан о возможных атаках экстремистов в Москве и рекомендовали избегать массовых скоплений людей в течение ближайших 48 часов. Вслед за этим последовали предупреждения и от представителей МИД Латвии, а также других стран со ссылкой на сообщение американского посольства. URA.RU приводит полный список государств, оповестивших об угрозе терактов в Москве. США Посольство США в Москве предупредило 7 марта о планах экстремистов атаковать публичные собрания, включая концерты, в течение двух дней. В своем сообщении посольство рекомендовало гражданам США избегать участия в крупных собраниях в ближайшие 48 часов. Великобритания Представители МИД Великобритании, в свою очередь, сослались на то, что посольство США отслеживает планы экстремистов в Москве. В связи с этим в МИД посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Латвия МИД Латвии призвал своих граждан не посещать Россию и рекомендует тем, кто уже находится там, как можно скорее покинуть страну. МИД также предупредил о возможности террористических актов в Москве в ближайшие 48 часов, ссылаясь на информацию посольства США. Швеция В Министерстве иностранных дел Швеции также не рекомендуют посещать Россию и посоветовали воздержаться от поездок в страну. Там подчеркнули, что данное сообщение остается действительным до получения дальнейшей информации. Канада В правительстве Канады заявили, что в случае нахождения в Москве рекомендуется избегать больших собраний, концертов и общественных мероприятий. Важно всегда обращать внимание на свое окружение в общественных местах и следить за последней информацией через местные СМИ, отметили канадские власти. Южная Корея В связи с проведением в Москве множества мероприятий, посвященных празднику 8 Марта, посольство Южной Кореи в России призвало своих граждан быть предельно осторожными. Рекомендуется воздержаться от посещения переполненных мест, избегать использования объектов с высоким риском террористических актов, таких как крупные торговые центры, туристические достопримечательности и остановки общественного транспорта. Также рекомендуется обратить внимание на личную безопасность и избегать ночной активности. Австралия По заявлению МИД Австралии, террористические группировки, включая «Аль-Каиду» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и связанные с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ), продолжают призывать к терактам. Нападения могут происходить в общественных местах во время различных сезонных и религиозных мероприятий, в том числе на популярных туристических объектах. Будьте всегда бдительны и имейте четкий план действий, заключили в МИД. Эстония Представители Эстонии заявили, что, учитывая угрозу терроризма, рекомендуется быть более внимательными и избегать массовых собраний. Гражданам Эстонии, временно находящимся в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания там и при возможности вернуться на родину. Подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов назвал сообщения посольства США и МИД Великобритании о терактах «уткой». По его словам, это может быть элементом психологической войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Посольство США и МИД Великобритании вечером 7 марта предупредили своих граждан о возможных атаках экстремистов в Москве и рекомендовали избегать массовых скоплений людей в течение ближайших 48 часов. Вслед за этим последовали предупреждения и от представителей МИД Латвии, а также других стран со ссылкой на сообщение американского посольства. URA.RU приводит полный список государств, оповестивших об угрозе терактов в Москве. Посольство США в Москве предупредило 7 марта о планах экстремистов атаковать публичные собрания, включая концерты, в течение двух дней. В своем сообщении посольство рекомендовало гражданам США избегать участия в крупных собраниях в ближайшие 48 часов. Представители МИД Великобритании, в свою очередь, сослались на то, что посольство США отслеживает планы экстремистов в Москве. В связи с этим в МИД посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. МИД Латвии призвал своих граждан не посещать Россию и рекомендует тем, кто уже находится там, как можно скорее покинуть страну. МИД также предупредил о возможности террористических актов в Москве в ближайшие 48 часов, ссылаясь на информацию посольства США. В Министерстве иностранных дел Швеции также не рекомендуют посещать Россию и посоветовали воздержаться от поездок в страну. Там подчеркнули, что данное сообщение остается действительным до получения дальнейшей информации. В правительстве Канады заявили, что в случае нахождения в Москве рекомендуется избегать больших собраний, концертов и общественных мероприятий. Важно всегда обращать внимание на свое окружение в общественных местах и следить за последней информацией через местные СМИ, отметили канадские власти. В связи с проведением в Москве множества мероприятий, посвященных празднику 8 Марта, посольство Южной Кореи в России призвало своих граждан быть предельно осторожными. Рекомендуется воздержаться от посещения переполненных мест, избегать использования объектов с высоким риском террористических актов, таких как крупные торговые центры, туристические достопримечательности и остановки общественного транспорта. Также рекомендуется обратить внимание на личную безопасность и избегать ночной активности. По заявлению МИД Австралии, террористические группировки, включая «Аль-Каиду» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и связанные с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ), продолжают призывать к терактам. Нападения могут происходить в общественных местах во время различных сезонных и религиозных мероприятий, в том числе на популярных туристических объектах. Будьте всегда бдительны и имейте четкий план действий, заключили в МИД. Представители Эстонии заявили, что, учитывая угрозу терроризма, рекомендуется быть более внимательными и избегать массовых собраний. Гражданам Эстонии, временно находящимся в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания там и при возможности вернуться на родину. Подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов назвал сообщения посольства США и МИД Великобритании о терактах «уткой». По его словам, это может быть элементом психологической войны.