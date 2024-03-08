Экс-замглавы офиса президента Украины стал советником министра обороны

Бывший замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко назначен советником министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом сообщает украинский информационный ресурс NV.
«Тимошенко Кирилл Владленович занимает должность штатного советника министра обороны Украины начиная с 1 марта 2024 года», — указывается в официальном ответе Минобороны на запрос издания. В обязанности Тимошенко войдет координация информационной политики министерства, в том числе в период действия военного положения.
В статье NV также приводятся сведения о прошлых скандалах, связанных с Тимошенко. В частности, упоминается инцидент с использованием им внедорожника, предоставленного США Украине, в личных целях. По данным издания, Национальное антикоррупционное бюро Украины рассматривало это действие как незаконное. Тимошенко покинул свой пост в офисе президента в январе 2023 года.
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