08 марта 2024
07 марта 2024

Курганская чемпионка по пауэрлифтингу получила новую золотую медаль

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Мультитурнир «Золотой тигр-2015». Армрестлинг и пауэрлифтинг. Екатеринбург, спорт, пауэрлифтинг, силач, штанга, тяжеловес
Чемпионка взяла золотую медаль в весовой категории до 69 килограммов Фото:

Чемпионка России по пауэрлифтингу из Кургана Анна Васильева взяла золотую медаль в Обнинске. Девушка победила в весовой категории до 69 килограммов, сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Курганской области.

«Анна Васильева — чемпионка России по пауэрлифтингу. В Обнинске она принесла Курганской области „золото“ чемпионата России с суммой троеборья 530 килограммов», — сообщили в группе

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков передал подарки Анне Васильевой, установившей несколько рекордов России. Глава региона поблагодарил чемпионку за вклад в пополнение копилки спортивных достижений региона.

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Чемпионка России по пауэрлифтингу из Кургана Анна Васильева взяла золотую медаль в Обнинске. Девушка победила в весовой категории до 69 килограммов, сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Курганской области. «Анна Васильева — чемпионка России по пауэрлифтингу. В Обнинске она принесла Курганской области „золото“ чемпионата России с суммой троеборья 530 килограммов», — сообщили в группе Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков передал подарки Анне Васильевой, установившей несколько рекордов России. Глава региона поблагодарил чемпионку за вклад в пополнение копилки спортивных достижений региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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