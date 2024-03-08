Курганская чемпионка по пауэрлифтингу получила новую золотую медаль

Чемпионка России по пауэрлифтингу из Кургана Анна Васильева взяла золотую медаль в Обнинске. Девушка победила в весовой категории до 69 килограммов, сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Курганской области.
«Анна Васильева — чемпионка России по пауэрлифтингу. В Обнинске она принесла Курганской области „золото“ чемпионата России с суммой троеборья 530 килограммов», — сообщили в группе
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков передал подарки Анне Васильевой, установившей несколько рекордов России. Глава региона поблагодарил чемпионку за вклад в пополнение копилки спортивных достижений региона.
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