К решению коммунальной проблемы в Катайске привлечены дополнительные силы

Мэр Катайского округа Морозов: аварийные бригады работают без отдыха второй день

09 марта 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Коммунальщики сосредоточены на работе по восстановлению водоснабжения в городе Фото: Размик Закарян © URA.RU В Катайске (Курганская область) на помощь аварийным бригадам «Водоканала» пришли специалисты территориального отдела. Коммунальщики работают без отдыха второй день подряд. По словам главы округа Глеба Морозова, быстро решить проблему не получится. Как только устранили протечку на водоводе, поломка вылезла в другом месте. «Вчера (8 марта — прим. URA.RU) аварию на водоводе устранить не удалось. Когда залатали в одном месте, поломка вылезла в другом. Восстановительные бригады „Водоканала“ работают без отдыха второй день. Им на помощь пришли рабочие городского территориального отдела, спасибо ООО „Мехмонтаж“ за предоставленную технику», — написал Глеб Морозов в своем telegram-канале. В Катайске организован подвоз воды к домам. Бочки курсируют по городу. Их расположение опубликовано на страницах администрации в соцсетях и местной газете «Знамя». Морозов просит население запастись терпением и «подождать еще немного». Жители Катайска пожаловались на отсутствие воды 8 Марта. В мэрии проинформировали о запуске восстановительных работ.

В Катайске (Курганская область) на помощь аварийным бригадам «Водоканала» пришли специалисты территориального отдела. Коммунальщики работают без отдыха второй день подряд. По словам главы округа Глеба Морозова, быстро решить проблему не получится. Как только устранили протечку на водоводе, поломка вылезла в другом месте. «Вчера (8 марта — прим. URA.RU) аварию на водоводе устранить не удалось. Когда залатали в одном месте, поломка вылезла в другом. Восстановительные бригады „Водоканала“ работают без отдыха второй день. Им на помощь пришли рабочие городского территориального отдела, спасибо ООО „Мехмонтаж“ за предоставленную технику», — написал Глеб Морозов в своем telegram-канале. В Катайске организован подвоз воды к домам. Бочки курсируют по городу. Их расположение опубликовано на страницах администрации в соцсетях и местной газете «Знамя». Морозов просит население запастись терпением и «подождать еще немного». Жители Катайска пожаловались на отсутствие воды 8 Марта. В мэрии проинформировали о запуске восстановительных работ.