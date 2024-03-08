Стало известно, сколько зарабатывают фармацевты в Челябинске

В Челябинске фармацевты с опытом работы от трех лет получают в месяц до 90 тысяч рублей. Такие результаты показало исследование SuperJob на основе данных за март 2024 года, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.
«Сервис по поиску работы SuperJob в марте 2024 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „Фармацевт“. Зарплатный максимум фармацевта в фармацевтических компаниях в Москве достигает 140 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 115 тысяч рублей, в Челябинске — 90 тысяч рублей», — говорится в исследовании.
На максимальную зарплату могут рассчитывать кандидаты с опытом работы от трех лет, хорошим знанием ассортимента лекарств и сопутствующих товаров. Среди возможных пожеланий от работодателей — наличие высшего медицинского или фармацевтического образования, а также знание информационной системы «Маркировка движения лекарственных препаратов».
Минимальный размер зарплаты фармацевтов в Челябинске составляет 30-40 тысяч рублей. На такую оплату труда могут рассчитывать кандидаты со средним профессиональным образованием и наличием сертификата фармацевта. Необходимо также знать технологии изготовления лекарств, правила их хранения и кассовую дисциплину.
Чаще всего на вакансию фармацевта откликаются женщины, средний возраст которых 38 лет. Из них 40% имеют высшее образование, 64% на момент размещения резюме не имеют работы, а средний срок работы на последнем месте составляет чуть более трех лет.
Ранее работодатели в Челябинске стали чаще принимать персонал на работу без проведения собеседований. В число профессий, где чаще остальных обходятся без собеседований, попали и медики с фармацевтами (31%).
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