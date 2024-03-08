Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Реж

09 марта 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Прокуратура даст оценку законности решения, принятого полицией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Березовского (Свердловская область) взяла на контроль проведение проверки смертельного ДТП 9 марта на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура города Березовского взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, в котором погибли два человека… Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по результатам доследственной проверки», — говорится в telegram-канале Прокуратуры Свердловской области. Авария произошла 9 марта в 6:30 на 50-м километре трассы. Водитель Peugeot выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Fiat. В лобовом ДТП пострадали шесть человек, в том числе 16-летняя девушка. Один пассажир скончался на месте, еще один — в приемном покое больницы.

Прокуратура Березовского (Свердловская область) взяла на контроль проведение проверки смертельного ДТП 9 марта на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура города Березовского взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, в котором погибли два человека… Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по результатам доследственной проверки», — говорится в telegram-канале Прокуратуры Свердловской области. Авария произошла 9 марта в 6:30 на 50-м километре трассы. Водитель Peugeot выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Fiat. В лобовом ДТП пострадали шесть человек, в том числе 16-летняя девушка. Один пассажир скончался на месте, еще один — в приемном покое больницы.