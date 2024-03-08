Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Реж

Прокуратура Березовского (Свердловская область) взяла на контроль проведение проверки смертельного ДТП 9 марта на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура города Березовского взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, в котором погибли два человека… Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по результатам доследственной проверки», — говорится в telegram-канале Прокуратуры Свердловской области.
Авария произошла 9 марта в 6:30 на 50-м километре трассы. Водитель Peugeot выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Fiat. В лобовом ДТП пострадали шесть человек, в том числе 16-летняя девушка. Один пассажир скончался на месте, еще один — в приемном покое больницы.
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