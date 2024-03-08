08 марта 2024

В лобовом ДТП на свердловской трассе погибли два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Двое пострадавших в ДТП скончались на месте, еще троих госпитализировали Фото:

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск утром 9 марта водитель Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Fiat. В результате ДТП погибли два человека, еще трое доставлены в больницу, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель машины Peugeot, двигаясь со стороны Екатеринбурга, по неустановленной причине допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с автомобилем Fiat. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Peugeot, женщины», — говорится в telegram-канале ведомства. Три человека из машины Fiat госпитализированы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа местного ОВД. Полицейские выясняют личности участников аварии, ведется расследование.

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На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск утром 9 марта водитель Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Fiat. В результате ДТП погибли два человека, еще трое доставлены в больницу, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель машины Peugeot, двигаясь со стороны Екатеринбурга, по неустановленной причине допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с автомобилем Fiat. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Peugeot, женщины», — говорится в telegram-канале ведомства. Три человека из машины Fiat госпитализированы. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа местного ОВД. Полицейские выясняют личности участников аварии, ведется расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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