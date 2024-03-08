В лобовом ДТП на свердловской трассе погибли два человека. Фото

09 марта 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Двое пострадавших в ДТП скончались на месте, еще троих госпитализировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск утром 9 марта водитель Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Fiat. В результате ДТП погибли два человека, еще трое доставлены в больницу, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель машины Peugeot, двигаясь со стороны Екатеринбурга, по неустановленной причине допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с автомобилем Fiat. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Peugeot, женщины», — говорится в telegram-канале ведомства. Три человека из машины Fiat госпитализированы. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа местного ОВД. Полицейские выясняют личности участников аварии, ведется расследование. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5958) Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5958) Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5958)

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск утром 9 марта водитель Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Fiat. В результате ДТП погибли два человека, еще трое доставлены в больницу, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель машины Peugeot, двигаясь со стороны Екатеринбурга, по неустановленной причине допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с автомобилем Fiat. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Peugeot, женщины», — говорится в telegram-канале ведомства. Три человека из машины Fiat госпитализированы. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа местного ОВД. Полицейские выясняют личности участников аварии, ведется расследование.