Медики рассказали о пострадавших в смертельном ДТП на свердловской трассе. Фото

В смертельном ДТП на трассе Екатеринбург — Реж пострадал подросток

09 марта 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Медики борются за жизнь пострадавших Фото: Ирина Смирнова © URA.RU В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск, произошедшем утром 9 марта, пострадали шесть человек, в том числе 16-летняя девушка. Один пассажир скончался на месте, еще один — в приемном покое больницы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Свердловской области. «Пострадали шесть человек, в том числе 16-летняя девушка. Один пассажир скончался на месте. Медики госпитализировали в Режевскую ЦРБ № 3 пострадавших, еще два человека доставлены в Березовскую ЦГБ… Одна из пострадавших, доставленных в больницу, скончалась в приемном покое — полученные в ДТП травмы оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в telegram-канале регионального Минздрава. У подростка диагностировали ушибы. Пострадавший мужчина с переломом и раной лица лежит в стационаре, ему наложили скелетное вытяжение. В Березовской ЦГБ для помощи женщине с множественными переломами вызвали бригаду Территориального центра медицины катастроф. Мужчина, лежащий в этой же больнице, в стабильном состоянии. ДТП произошло 9 марта в 6:30. Водитель Peugeot выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Fiat. По информации ГИБДД, в результате ДТП погибли две пассажирки Peugeot, а водитель находится в больнице с тяжелыми травмами. Фото: telegram-канал Минздрава Свердловской области (https://t.me/minzdravso/8583)

В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск, произошедшем утром 9 марта, пострадали шесть человек, в том числе 16-летняя девушка. Один пассажир скончался на месте, еще один — в приемном покое больницы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Свердловской области. «Пострадали шесть человек, в том числе 16-летняя девушка. Один пассажир скончался на месте. Медики госпитализировали в Режевскую ЦРБ № 3 пострадавших, еще два человека доставлены в Березовскую ЦГБ… Одна из пострадавших, доставленных в больницу, скончалась в приемном покое — полученные в ДТП травмы оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в telegram-канале регионального Минздрава. У подростка диагностировали ушибы. Пострадавший мужчина с переломом и раной лица лежит в стационаре, ему наложили скелетное вытяжение. В Березовской ЦГБ для помощи женщине с множественными переломами вызвали бригаду Территориального центра медицины катастроф. Мужчина, лежащий в этой же больнице, в стабильном состоянии. ДТП произошло 9 марта в 6:30. Водитель Peugeot выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Fiat. По информации ГИБДД, в результате ДТП погибли две пассажирки Peugeot, а водитель находится в больнице с тяжелыми травмами.