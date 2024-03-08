08 марта 2024

Медики рассказали о пострадавших в смертельном ДТП на свердловской трассе. Фото

В смертельном ДТП на трассе Екатеринбург — Реж пострадал подросток
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрохирургия глаза. Екатеринбург, медицина, врач, больница
Медики борются за жизнь пострадавших Фото:

В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск, произошедшем утром 9 марта, пострадали шесть человек, в том числе 16-летняя девушка. Один пассажир скончался на месте, еще один — в приемном покое больницы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

«Пострадали шесть человек, в том числе 16-летняя девушка. Один пассажир скончался на месте. Медики госпитализировали в Режевскую ЦРБ № 3 пострадавших, еще два человека доставлены в Березовскую ЦГБ… Одна из пострадавших, доставленных в больницу, скончалась в приемном покое — полученные в ДТП травмы оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в telegram-канале регионального Минздрава.

У подростка диагностировали ушибы. Пострадавший мужчина с переломом и раной лица лежит в стационаре, ему наложили скелетное вытяжение. В Березовской ЦГБ для помощи женщине с множественными переломами вызвали бригаду Территориального центра медицины катастроф. Мужчина, лежащий в этой же больнице, в стабильном состоянии.

ДТП произошло 9 марта в 6:30. Водитель Peugeot выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Fiat. По информации ГИБДД, в результате ДТП погибли две пассажирки Peugeot, а водитель находится в больнице с тяжелыми травмами.

Фото:

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В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск, произошедшем утром 9 марта, пострадали шесть человек, в том числе 16-летняя девушка. Один пассажир скончался на месте, еще один — в приемном покое больницы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Свердловской области. «Пострадали шесть человек, в том числе 16-летняя девушка. Один пассажир скончался на месте. Медики госпитализировали в Режевскую ЦРБ № 3 пострадавших, еще два человека доставлены в Березовскую ЦГБ… Одна из пострадавших, доставленных в больницу, скончалась в приемном покое — полученные в ДТП травмы оказались несовместимыми с жизнью», — говорится в telegram-канале регионального Минздрава. У подростка диагностировали ушибы. Пострадавший мужчина с переломом и раной лица лежит в стационаре, ему наложили скелетное вытяжение. В Березовской ЦГБ для помощи женщине с множественными переломами вызвали бригаду Территориального центра медицины катастроф. Мужчина, лежащий в этой же больнице, в стабильном состоянии. ДТП произошло 9 марта в 6:30. Водитель Peugeot выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Fiat. По информации ГИБДД, в результате ДТП погибли две пассажирки Peugeot, а водитель находится в больнице с тяжелыми травмами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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