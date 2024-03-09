Weapons and Strategy: власть Киева сменят, если она не пойдет на переговоры с РФ

09 марта 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Стивен Брайен отмечает, что ключевая цель России — вытеснить НАТО с Украины Фото: Министерство обороны Великобритании Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен отмечает, что в Киеве сменят правительство, если оно не пойдет на переговоры с Россией. Об этом он пишет в статье для сайта Weapons and Strategy. «Помимо всего прочего, ключевая цель России — вытеснить НАТО с Украины. Этого нельзя добиться, просто отступив и остановив свою армию. Это означает, что-либо нынешнее украинское правительство пойдет на переговоры с Россией, либо оно будет каким-то образом заменено», — отметил Брайен в материале . Он также предполагает, что замена власти на Украине может осуществиться с приходом в Киев русских военных или через военный переворот в стране. Ранее URA.RU писало о том, что в Турции высказались о готовности, провести мирные переговоры по разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен отмечает, что в Киеве сменят правительство, если оно не пойдет на переговоры с Россией. Об этом он пишет в статье для сайта Weapons and Strategy. «Помимо всего прочего, ключевая цель России — вытеснить НАТО с Украины. Этого нельзя добиться, просто отступив и остановив свою армию. Это означает, что-либо нынешнее украинское правительство пойдет на переговоры с Россией, либо оно будет каким-то образом заменено», — отметил Брайен в материале. Он также предполагает, что замена власти на Украине может осуществиться с приходом в Киев русских военных или через военный переворот в стране. Ранее URA.RU писало о том, что в Турции высказались о готовности, провести мирные переговоры по разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле.