Weapons and Strategy: власть Киева сменят, если она не пойдет на переговоры с РФ

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, флаг, всу,  stock
Стивен Брайен отмечает, что ключевая цель России — вытеснить НАТО с Украины Фото:

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен отмечает, что в Киеве сменят правительство, если оно не пойдет на переговоры с Россией. Об этом он пишет в статье для сайта Weapons and Strategy.

«Помимо всего прочего, ключевая цель России — вытеснить НАТО с Украины. Этого нельзя добиться, просто отступив и остановив свою армию. Это означает, что-либо нынешнее украинское правительство пойдет на переговоры с Россией, либо оно будет каким-то образом заменено», — отметил Брайен в материале. Он также предполагает, что замена власти на Украине может осуществиться с приходом в Киев русских военных или через военный переворот в стране.

Ранее URA.RU писало о том, что в Турции высказались о готовности, провести мирные переговоры по разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле.

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Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен отмечает, что в Киеве сменят правительство, если оно не пойдет на переговоры с Россией. Об этом он пишет в статье для сайта Weapons and Strategy. «Помимо всего прочего, ключевая цель России — вытеснить НАТО с Украины. Этого нельзя добиться, просто отступив и остановив свою армию. Это означает, что-либо нынешнее украинское правительство пойдет на переговоры с Россией, либо оно будет каким-то образом заменено», — отметил Брайен в материале. Он также предполагает, что замена власти на Украине может осуществиться с приходом в Киев русских военных или через военный переворот в стране. Ранее URA.RU писало о том, что в Турции высказались о готовности, провести мирные переговоры по разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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