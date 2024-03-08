Эрдоган: Турция готова провести мирные переговоры по Украине

Турция готова провести мирные переговоры по разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы готовы провести мирный саммит с участием России», — сказал Эрдоган. При этом Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине. При этом он допустил, что Москва может быть приглашена после подготовки плана по установлению справедливого мира.
«Мы не видим представителей России на таком саммите. Мы хотим получить результат — справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — сказал президент Украины.
Зеленский посетил Турцию с рабочим визитом. В ходе встречи с Эрдоганом также была обсуждена ситуация с безопасностью в Черном море.
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