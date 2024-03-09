Зеленский готов пожертвовать социальной сферой в стране ради сохранения денег

NV: Зеленский хочет сократить минимум пять министерств на Украине

09 марта 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Офис Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский по причине дефицита бюджета намерена сократить не менее пяти министерств. Это коснется по большей части ведомств, которые занимаются социальной сферой. Об этом сообщает украинское издание New Voice. «Украинские власти [Владимир Зеленский, в частности] по причине дефицитного бюджета на текущий год планируют сократить не менее пяти министерств из 19 имеющихся. В первую очередь сокращения коснутся ведомств, курирующих социальную сферу», — отмечает издание. Часть сотрудников, попавших по сокращение, перейдут на управление к премьер-министру страны Денису Шмыгалю, отмечают авторы материала. При этом сообщается, что работой текущего премьера в Офисе президента Украины остаются довольны. Тот отмечал, что ведутся разговоры об изменении формата правительства страны. В настоящий момент Киев страдает от недостатка денежных средств. Причем это касается не только военной сферы. Западные СМИ подмечали, что Украина пытается закрыть «дыру» в бюджете путем выпуска новых облигаций, сокращения расходов и увеличения налогов.

Президент Украины Владимир Зеленский по причине дефицита бюджета намерена сократить не менее пяти министерств. Это коснется по большей части ведомств, которые занимаются социальной сферой. Об этом сообщает украинское издание New Voice. «Украинские власти [Владимир Зеленский, в частности] по причине дефицитного бюджета на текущий год планируют сократить не менее пяти министерств из 19 имеющихся. В первую очередь сокращения коснутся ведомств, курирующих социальную сферу», — отмечает издание. Часть сотрудников, попавших по сокращение, перейдут на управление к премьер-министру страны Денису Шмыгалю, отмечают авторы материала. При этом сообщается, что работой текущего премьера в Офисе президента Украины остаются довольны. Тот отмечал, что ведутся разговоры об изменении формата правительства страны. В настоящий момент Киев страдает от недостатка денежных средств. Причем это касается не только военной сферы. Западные СМИ подмечали, что Украина пытается закрыть «дыру» в бюджете путем выпуска новых облигаций, сокращения расходов и увеличения налогов.