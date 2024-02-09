Bloomberg: Украина ищет новый источник денег

Bloomberg: Киев хочет увеличить налоги на случай прекращения помощи США

09 февраля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Украина планирует наладить выпуск облигаций на случай отказа США в финансировании, сообщают СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины Украина пытается закрыть «дыру» в бюджете путем выпуска новых облигаций, сокращения расходов и увеличения налогов. Это делается на случай прекращения поддержки со стороны Белого дома. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Украина рассматривает план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов. Это делается, чтобы заткнуть дыру в своем бюджете в попытке получить деньги от Международного валютного фонда (МВФ), если жизненно важная помощь США останется заблокированной», — говорится в материале . Украинские чиновники готовы предоставить этот план МВФ на следующей неделе во время визита представителей в Киев. Новость по теме Сколько Запад потратил на помощь Украине: рейтинг стран. Инфографика Такие меры принимаются, чтобы показать, что Украина готова сама обслуживать свои долги. Это является одним из условий кредитной программы на 15,6 миллиарда долларов. В декабре 2023 года Украина получила от МВФ 900 миллионов рублей в рамках утвержденных 15,6 миллиарда. Транши поступали в течение всего года. США больше других стран потратили на финансирование Украины. Однако сейчас проект о новой помощи оказался заблокированным в Конгрессе. Новых поставок со стороны Штатов не было с 1 января 2024 года. «Национальная служба новостей» сообщает, что Штаты в преддверии выборов в ноябре 2024 года с неохотой соглашаются на новый военный транш Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина пытается закрыть «дыру» в бюджете путем выпуска новых облигаций, сокращения расходов и увеличения налогов. Это делается на случай прекращения поддержки со стороны Белого дома. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Украина рассматривает план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов. Это делается, чтобы заткнуть дыру в своем бюджете в попытке получить деньги от Международного валютного фонда (МВФ), если жизненно важная помощь США останется заблокированной», — говорится в материале. Украинские чиновники готовы предоставить этот план МВФ на следующей неделе во время визита представителей в Киев. Такие меры принимаются, чтобы показать, что Украина готова сама обслуживать свои долги. Это является одним из условий кредитной программы на 15,6 миллиарда долларов. В декабре 2023 года Украина получила от МВФ 900 миллионов рублей в рамках утвержденных 15,6 миллиарда. Транши поступали в течение всего года. США больше других стран потратили на финансирование Украины. Однако сейчас проект о новой помощи оказался заблокированным в Конгрессе. Новых поставок со стороны Штатов не было с 1 января 2024 года. «Национальная служба новостей» сообщает, что Штаты в преддверии выборов в ноябре 2024 года с неохотой соглашаются на новый военный транш Украине.