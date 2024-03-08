Тюменцы преодолели экстремальный забег, прошедший в рамках проекта «Стальной характер», в необычных футболках. На них был изображен резидент России Владимир Путин и фраза губернатора Тюменской области Александра Моора «Человек, который изменил все».
«Участники „Стального характера“ пробежали за победой в футболках с Владимиром Путиным. „Человек, который изменил все“ — такой слоган был на одежде у команды тюменского креативного агентства „ТАРКИ“», — написано в telegram-канале «Тюменская область».
На забеге участники пробирались через сугробы, колючую проволоку, перелазили через стену и преодолели трассы на несколько дистанций. Это был 10 юбилейный забег «Стального характера».
Тюменский блогер продает футболки, похожие на ту, что подарили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной тюменские студенты. Мизулина получила ее во время своего приезда в город. На футболке высказывание Моора о Путине.
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