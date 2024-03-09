Поклонникам Анны Asti дали намек на возобновление тура певицы после «голой» вечеринки

NEWS.RU: концерт Анны Asti на 8 Марта намекает на возвращение певицы на сцену

09 марта 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Анна Asti может вскоре полноценно вернуться на российскую сцену, передает News.ru Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Российская певица Анна Asti 8 Марта анонсировала бесплатный праздничный концерт в Москве на территории ВДНХ. Это стало первым ее выступлением перед поклонниками после скандала, связанного с «голой вечеринкой». Некоторые предполагают, что спустя время она полноценно вернется на сцену. Об этом пишут российские журналисты, ссылаясь на сообщения представителей музыкальной и юридической сферы. «Музыкальный продюсер Павел Рудченко предположил, что ситуация связана с молчанием певицы относительно позиции по „голой“ вечеринке. <…> Адвокат по уголовным делам Андрей Алешкин встал на защиту Asti и выразил уверенность в том, что артистка может продолжить работу в России. По его словам, юридических оснований для полной „отмены“ звезды в РФ нет», — пишут авторы NEWS.ru. Они предполагают, что данные заявления могут намекать на скорое возвращение певицы. Также этому способствует и теплый прием поклонников артистки во время ее концерта на ВДНХ 8 Марта. Тогда зрители собрались вокруг артистки с плакатами в руках, на которых были написаны цитаты из песен Asti. В январе стало известно, что Анна Asti покинула Россию с мужем. Она попала под общественное давление после участия в «голой вечеринке» в конце 2023 года, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Отмечается, что сама певица участвовала в мероприятии только в качестве приглашенной звезды. Общественный шум вокруг мероприятия поднялся после того, как были опубликованы фотографии с вечеринки. Некоторые оказались недовольны откровенным дресс-кодом гостей мероприятия. Звездный адвокат Андрей Алешкин поделился мнением с URA.RU, где рассказал, что не считает нужным общественное порицание и публичную «отмену» организатора и участников вечеринки. После произошедшего начали отменяться концерты гостей мероприятия, передают « Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская певица Анна Asti 8 Марта анонсировала бесплатный праздничный концерт в Москве на территории ВДНХ. Это стало первым ее выступлением перед поклонниками после скандала, связанного с «голой вечеринкой». Некоторые предполагают, что спустя время она полноценно вернется на сцену. Об этом пишут российские журналисты, ссылаясь на сообщения представителей музыкальной и юридической сферы. «Музыкальный продюсер Павел Рудченко предположил, что ситуация связана с молчанием певицы относительно позиции по „голой“ вечеринке. <…> Адвокат по уголовным делам Андрей Алешкин встал на защиту Asti и выразил уверенность в том, что артистка может продолжить работу в России. По его словам, юридических оснований для полной „отмены“ звезды в РФ нет», — пишут авторы NEWS.ru. Они предполагают, что данные заявления могут намекать на скорое возвращение певицы. Также этому способствует и теплый прием поклонников артистки во время ее концерта на ВДНХ 8 Марта. Тогда зрители собрались вокруг артистки с плакатами в руках, на которых были написаны цитаты из песен Asti. В январе стало известно, что Анна Asti покинула Россию с мужем. Она попала под общественное давление после участия в «голой вечеринке» в конце 2023 года, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Отмечается, что сама певица участвовала в мероприятии только в качестве приглашенной звезды. Общественный шум вокруг мероприятия поднялся после того, как были опубликованы фотографии с вечеринки. Некоторые оказались недовольны откровенным дресс-кодом гостей мероприятия. Звездный адвокат Андрей Алешкин поделился мнением с URA.RU, где рассказал, что не считает нужным общественное порицание и публичную «отмену» организатора и участников вечеринки. После произошедшего начали отменяться концерты гостей мероприятия, передают «Дни.ру».